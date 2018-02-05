名家觀點－大法官該終結惡法

2018年02月05日 04:10 中國時報 葉慶元

婦聯會會員大會日前表決拒簽行政契約後，黨產會隨即認定婦聯會為國民黨附隨組織。諷刺的是，直到婦聯會會員大會召開前一天，黨產會的立場都是「經調查結果，仍不能確定婦聯會為國民黨的附隨組織」，然而，一旦婦聯會拒絕束手就擒、投降納貢，政府馬上就祭出《不當黨產處理條例》的大刀，砍向這個人民團體。從此事件可看出，《黨產條例》顯然已成為政府「藉勢勒徵」的惡法。

翻開《黨產條例》，其中清楚規定，只有被政黨「實質控制」其「人事、財務或業務」的組織，才構成「附隨組織」，也因此才有「不當取得財產」的問題。婦聯會從民國39年由蔣宋美齡成立迄今，從來都是獨立於國民黨外自主運作，即使是蔣中正總裁也無權過問婦聯會的人事、財務或業務，如何能成為國民黨的附隨組織？

此外，一個人民團體一旦被黨產會指定為附隨組織，所有的財產都被推定為「不當取得財產」，不需經過法院認定即被凍結使用，只有「黨費、政治獻金、選舉捐贈及政黨補助金」可排除在外。問題是，此一規定明顯是針對政黨所訂定，對於像婦聯會這樣的人民團體，根本沒有「黨費、政治獻金、選舉捐贈及政黨補助金」，即使是會員自己出資購置的會產（如婦聯會高雄分會）以及海內外會員數十年來的捐贈及會費，也都將被推定為不當取得財產，這是明顯的立法疏漏，更對婦聯會的結社自由及財產權造成嚴重侵害。

此外，《黨產條例》中「排除時效制度」、「舉證責任倒置」的規定，除了婦聯會外，也對所有被調查的對象造成法律上無法承受的負擔。從國民黨、救國團、中影、中廣到婦聯會，都被要求提出數十年前的財務資料，並自己證明相關財產來源正當，即使相關資產可能早已經法院審判認定取得合法，黨產會仍可推翻法院認定，這明顯是架空司法權的「個案式立法」，且違反法律的安定性及信賴保護，如果大法官對如此嚴重違憲的法律亦可視而不見，那實在是罔顧渠等「憲法守護者」的職守。

筆者呼籲大法官，面對《黨產條例》明顯違憲，以及惡意操弄違憲惡法的政府，應勇於發揮憲法捍衛者的角色，宣告《黨產條例》違憲、無效，並停止其適用，以避免更多的人民團體被政府運用這個違憲惡法，來冠上附隨組織的帽子，進而藉勢勒徵、搶奪民產，以保障我國的民主法治。（作者為東吳大學法學院兼任助理教授）

(中國時報)