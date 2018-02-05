2018年02月05日 04:10 中國時報 王玉佩

近來傳出日本核災區食品可能在春節後開放進口，儘管民進黨政府否認「有時間表」，但因衛福部正副首長似乎已「露了口風」，日本核食進口顯然不是空穴來風。

蔡政府開放核食目的無他，即是以此做為交換日本支持我國加入《跨太平洋夥伴全面進展協定》（CPTPP）的條件，但蔡政府此舉會否是賠了夫人又折兵，亦即開放了日本核食卻進不了CPTPP的大門，必須嚴謹評估。

CPTPP 與《跨太平洋夥伴協定》（TPP）一樣，對新成員的加入都採「共識決」，任何新成員的申請都必須原有會員國一致同意，只要有任何一個國家反對，新成員就無法加入，在此情況下，即使日本全力支持台灣，也無法保證其他會員國亦會支持。

過去TPP的會員共有12國，在美國退出後，改名的CPTPP還有11國，其中紐西蘭、澳洲、越南、馬來西亞、新加坡等國都是由大陸主導的《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）的成員，他們大都與大陸關係良好，甚至是大陸「一帶一路」政策下的受惠國，他們是否願意為了支持台灣加入CPTPP而得罪大陸，顯然存在很大變數，主要關鍵即在「現實」兩字。

中國大陸既是「世界工廠」亦是「世界市場」，尤其是十九大之後，啟動「睦鄰外交」策略，主動改善與周邊國家的關係，凡與大陸交好者大多可獲得極大的經濟利益；反觀台灣，人口小市場小，能夠提供給對方國的貿易或相關利益極其有限。如果只能二擇一，再笨的國家也會選擇中國大陸。就算日本願意支持台灣加入CPTPP，只怕其他國家未必會支持。

更何況，日本經濟學者野口悠紀雄就反對日本加入TPP，他認為「TPP是日本與美國聯手在太平洋圍堵中國的政治架構，在經濟上毫無意義；如果中國反擊，日本將蒙受損失。」如果連日本加入CPTPP都無經濟利益可圖，對台灣會有利嗎？

面對開放核食議題，我方究竟可獲得什麼，政府必須精打細算，不能只是一味討好日本，以免打錯算盤。如若開放核食對人民、對國家都是一無益處，這樣的下下之策，不採行也罷！

（作者為正修科技大學教授）

(中國時報)