社論－川普新美國觀能讓美國再偉大嗎

2018年02月05日 04:10 中國時報 主筆室

美國總統川普首次國情咨文，美國媒體雖然多給負面評價，民調卻給了正面評價，川普民意支持度因而上揚，川普的「美國優先」的確打動了許多選民，但美好的願景究竟能落實多少，「新美國」又將是何種樣貌，猶待觀察。

咨文涵蓋多項範圍，卻始終圍繞著「美國優先」、「讓美國再度偉大」的核心理念，鋪陳出一個更安全、更富庶、更強大的國家願景，內容可謂中規中矩。川普演講一開始就一一羅列上任以來的政績，包括大幅減稅造福中產階級及小型企業、創造上百萬就業機會、失業創新低等。

無論外界如何批評川普，但川普有一點倒是值得肯定：他非常專注自己與基本鐵票的連結，言行政策不斷彰顯「美國優先」、「讓美國再度偉大」的主旋律。川普的鐵粉很多都對政經現狀不滿、受全球化自由貿易衝擊、憂心未來又憎惡政治菁英，對他們來說，和其他高高在上的政治人物相比，川普才是正港的愛美國、愛人民，而且忠實履行著競選承諾。

川普的長處在於他可以不靠媒體，甚至和媒體輿論對著幹，也能用自己的力量在鐵粉心中塑造有利形象。他在國情咨文中提到的大幅減稅，的確是一大政績，尤其在就任1年來諸事不順中更為難得，但影響未必有他說的那麼大，畢竟全面減稅下來，富人獲益遠比窮人多，因此被批評為「劫貧濟富」。不過，至少減稅是一種人人有感的政策，加上就業確實穩定增加，道瓊指數更是一再飆高，整體經濟氛圍走向正面，讓選民相信川普一直努力為升斗小民拚經濟。

受自由貿易影響而憂心飯碗或丟飯碗的人，當然認同川普聲稱其他國家利用不公平貿易占美國便宜、搶美國人飯碗的論點，因此川普喊出「經濟投降」的時代結束，正能切中許多人的願望。而川普在咨文中明確表示，政府將努力修改壞的貿易協定，並談判新協定，也將透過嚴格執行貿易相關法規，以保護美國勞工與智慧財產權，這都為重談《北美貿易協定》與《美韓自貿協定》、對中國祭出301條款等作了堅定表態。可以想見，揮舞保護主義及民粹主義大旗的川普，將無懼於撕毀自貿協定或與中國大打貿易戰，並以美國之經貿實力與懲罰性措施逼迫其他國家作貿易讓步。整個交鋒拉鋸的過程，以及任何新的談判成果，都會成為川普進一步自我誇耀的政績。但對依賴貿易、與大陸產業鏈結甚密的台灣而言，未來卻因此籠罩了更多不利變數。

就大國政治態勢而言，美國的確明顯感受到中國崛起的推擠。無論在經貿，還是在東亞政治版圖，美國都遭到了中國日益增強的挑戰。川普在咨文中指美國面臨中國與俄羅斯等對手挑戰美國的利益、經濟與價值觀，與之前國安戰略報告中指中、俄是戰略競爭對手是相同的理路。不過，中國強勢崛起，無論是不是針對美國，終究會撼動原有的格局，美國不願坐視。川普上任後提高軍事經費，其實也是為因應新局勢而尋求「讓美國再度偉大」。這點，美國民眾是願意支持的。

至於重建核武軍備，美國國內的爭議就比較多了，畢竟近來最嚴峻的核彈威脅是來自北韓，理性分析，擁有近7000顆核彈的美國，沒有必要和至今可能還沒造出核彈的北韓比質量，而是應該加強飛彈攔截能力。重建核武軍備與前美國總統歐巴馬的《美俄裁減核武協定》反其道而行，也與全球反核擴散路線相違背。

川普談到北韓時，承認其彈道飛彈的發展進度可能很快會威脅到美國本土，而從過去經驗得知，安逸與讓步只會引來侵略與挑釁，他不會重複過去政府讓美國陷入險境的錯誤。這實質上重申了他一貫對與北韓談判效益的質疑，加上反對對北韓動武的內定駐南韓大使車維德被撤銷提名，顯示川普確實將軍事手段納入對北韓的選項中，東北亞政局為之更加緊繃。

川普首次國情咨文評價不錯，但重要的還是看能執行的程度、以什麼方式、導致哪些衝擊？美國面臨的內外挑戰愈來愈嚴峻，但川普上任以來的許多言行，對政黨政治、族群、階級及對外關係，都造成了深刻的撕裂，他自己也面臨通俄門及干涉司法的追查，未來究竟是帶領美國走向更強更好，還是大量消耗美國社會力量與對外關係資產呢？只有時間能給答案。

(中國時報)