2018年02月05日 04:10 中國時報 主筆室

上周五，美股道瓊指數大跌666點，跌幅達2.54%，創9年來最高跌幅紀錄，再次提醒投資人，金融市場永遠存在著風險。

股市大跌，多數時候是有重大利空，不過上周的大跌則是利多引發。起因是美國勞工部公布就業數據優於預期，不但新增工作崗位高於預期，薪資增幅也達到8年多來的最高紀錄，這代表美國經濟仍處於強勁上升軌道上。

但對市場而言，就業市場熱絡代表的是薪資會再調高，從而推升通膨，因此聯準會的升息步伐與幅度可能高於原先預期，股市因此提前反應。

事實上，對美股是否已過高到接近泡沫程度，一直是近兩年的熱門議題，但多頭隊伍一直「堅毅卓絕」不散，即使聯準會結束量化寬鬆、啟動升息，甚至開始縮表（縮減資產負債表），美股仍持續上漲到超過25000點。

如果以經濟基本面來看，從全球到美國本身，今年的經濟成長都能有不錯的表現。去年固然是金融海嘯後，全球經濟與股市表現最佳的一年，而今年的全球經濟成長率又可望超越去年。美國則因川普減稅，今年可望有「短利」可收割。

不過，經濟基本面佳固然給予股市支撐，但如股價已過高也未必能撐住。所有人都知道，沒有一個股市可以永遠上漲，回檔下跌、修正後再出發，是所有股市必然的命運。

這次美股大跌666點後，市場應該很快可以消化完消息面，很可能繼續在多頭帶領下繼續上揚，也沒有人能說準美股是否真有泡沫，如果有泡沫又會在何時破裂。但上周的重挫，應該讓投資人重拾遺忘已久的風險意識。

(中國時報)