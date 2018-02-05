投資人繫好安全帶

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中國時報
李沃牆

美國道瓊工業指數2日暴跌666點，不僅創下川普上任以來最大跌幅，也創下史上第6大單日跌幅紀錄，「黑色星期五」夢魘讓投資人餘悸猶存。同時，美國10年期公債殖利率飆升至2.85%；比特幣也跌破8000美元關卡，在短短1個半月跌幅近6成。美股表現往往牽一髮而動全身，台股是否也會如這幾天的寒流急速冷凍，備受關注；更令人憂心的是，此次美股大跌是否也宣告牛市即將終結？

自去年至今，全球主要國家股市多頭氣勢如虹，包括美國、英國、德國、巴西、南韓印度股市均創下歷史新高。而台股自去年5月登上萬點後，不僅創下28年來的新高點，亦創下萬點最長天數。美國道瓊工業指數則在今年1月26日登上26610.03點，創下歷史最高紀錄。

美股走了1年的「川普多頭行情」，其來有自。美國經濟持續復甦，加上川普主張弱勢美元，進而帶動科技股成長及海外獲利；川普並對中小企業減稅、鼓勵製造業回流，並擬擴大基礎建設，落實金融鬆綁政見等重大利多，使得海外資金持續湧入。

台股這波也是由熱錢推升，據統計，外資持有有價證券加存款的金額由2016年6月的2803億美元，一路增加到去年11月的3918億美元，其持股占股市市值4成，影響不言可喻。不過若市場有風吹草動，熱錢迅速流出，恐造成流動性緊縮，加深市場跌勢。

股市持續升溫會導致投機性的貸款持續增加、資產價格升高，產生泡沫危機。值得留意的是，美國公債於1月29日重挫，10年期殖利率達到2.7%以上，2月2日更升至2.85%，升破30年來的下降趨勢線，意味著債市的多頭市場將畫上休止符。

回顧這30年來，1987年道瓊崩盤、1997年亞洲金融風暴，接著於2008年發生次貸危機，似乎危機是10年一循環。而每次金融危機前也都有徵兆可循，如貨幣供給M2占GDP比例創歷史新高、股市締造新猷、房地產及物價持續上漲，上演一場「非理性繁榮」。2017年諾貝爾經濟學獎得主塞勒對目前金融市場的走勢亦感到緊張，認為可能是他有生以來最危險的時刻，值得投資人警惕。對照當前股市的熱度、熱錢及債務居高不下，這次美股崩跌已閃出了警示燈，投資人該繫好安全帶了。

（作者為淡江大學財金系教授兼兩岸金融研究中心副主任）

(中國時報)

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