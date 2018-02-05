2018年02月05日 04:10 中國時報 陳琴富

國民黨主席吳敦義說，為了讓兩岸破冰，國共論壇要續辦。雖然目前兩岸冰封的情況類似阿扁執政時期，但是吳敦義領導的國民黨已不同於當年連戰領導的國民黨，國共關係的臍帶沒斷，但是「一中原則」的共識有落差，吳敦義能否破冰，還有一些關卡必須打通。

首先，吳敦義還有卸任副總統的身分，能不能率團前往與會，還必須看蔡英文臉色，他去大陸得經總統府批准。雖說國共之間的溝通順暢，但是吳敦義畢竟是主席，他有沒有出席仍是重要指標，如果連門都出不去，談破冰無異是夏蟲語冰。

其次，吳敦義的兩岸觀點只願意承認「九二共識」，對「一中各表」卻相當堅持。以他過去的發言，對於兩岸的統一極力迴避，毋寧說他是排斥的，當然他有選舉的考量，但「終極統一」不僅是國民黨的精神，也是兩岸的最重要共識。沒有了統一前景的「各表」，與台獨何異？這樣的觀點，老共如何和他攜手破冰？

第三，如果吳敦義能和習近平見上一面，意義不同，代表著國共之間仍可以扮演著二軌的溝通角色。但是「吳習會」能實現嗎？吳敦義去年當選主席時，國共之間往覆的賀函就被外界解讀了大半天，如果國台辦等幕僚單位認定吳敦義的「一中各表」內涵不是往統一的方向邁步，「吳習會」能安排嗎？

更何況現在的國民黨內憂外患，面對選舉不是推不出強棒就是鬧內鬨，蔣萬安宣布不參選台北市長，黨內立即慌成一團，新北市兩強搞不定、嘉義市又有人退黨角逐、許多縣市老將回鍋參選等，其實和民進黨的「王爺、媽祖出巡」也不相上下，兩黨比爛，民眾無奈。加上吳敦義沒能把孫中山留下來的金字招牌擦亮，就算民進黨搞得民怨四起，國民黨也無力回天。

而共產黨呢？民共冰封後，原本對國民黨還有很深的期待，看看國民黨那副扶不起的模樣，現在自己來了。M503航線不必溝通了，惠台措施直接針對在大陸的台商、台生；剛落幕的對台工作會議上定調了新的工作方針，除了「反獨促統」，就是要「務實脫虛」，不再搞一些沒有實效的表面工作了。如果一切都以「操之在我」的思維主導，還需要國民黨的二軌嗎？

兩岸兩會的功能停擺，海基會目前做些什麼事，沒人知道，陸委會遇事只能喊一喊給國人聽，表示有在做事，嚴格檢驗下，其實都毫無功能，然而兩岸民間的交流互動卻不受影響。兩會都可以不要了，國民黨有沒有功能，重要嗎？

國共論壇幾度易名，只是每況愈下，功能越來越萎縮。吳敦義領導下的國共關係，只會越來越疏遠，破冰之說其實是在騙那些死忠的藍軍選票而已。

(中國時報)