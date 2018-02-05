斯斯和弦 解范德騰的鄉愁

2018年02月05日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

豬哥亮的「斯斯」廣告，讓台灣女婿東吳音樂系副教授美國鋼琴家范德騰（John Vaughan）有了學中文的樂趣。來台定居超過20年，范德騰日前出版散文集《殺掉我爵士樂裡的貝多芬》，他說自己剛到台灣時，利用看電視學國語，他特別愛看廣告，尤其是「斯斯」讓他印象深刻。

「我一邊看著豬哥亮告訴我鼻塞鼻炎該怎樣處理，一邊還聽見代表轉折的拿坡里和弦，在異鄉生活的忐忑頓時放鬆不少。」原來「感冒用斯斯，咳嗽用斯斯」中第二次出現的「用斯斯」就是「拿坡里和弦」，「莫札特5分鐘的樂曲才出現1次，這首廣告歌10秒就出現，非常經典。」

范德騰畢業自琵琶第音樂院博士，1993年為愛走天涯，到台灣定居教書；雖然他學的是古典音樂，但是他非常喜歡爵士樂、流行音樂，也做跨界演出與講座音樂會。這次他不用黑白琴鍵，而是用文字詼諧分享「家庭」、「求學」、「愛情」這些在他成長路上有著重要地位的人事物。

出書分享成長悲喜

「我從小就很嚮往去異國居住，雖然美國很大，但總是沒有像歐洲一樣，火車出站就是另一個截然不同的文化。」范德騰說，跟妻子來台灣定居，「是我夢寐以求。」事實也證明，這20年來范德騰儼然變成台灣通，他不但會玩台灣麻將，吃皮蛋、內臟跟臭豆腐，也已經跟台灣社會完全融合。

為了寫這些文章，范德騰絞盡腦汁，希望夠把自己的經驗透過文字分享給台灣讀者，但中間的確笑料百出。由於新書是雜誌每月專欄集結，為了寫文章，范德騰先用英文書寫，再請助理也是鋼琴老師的陳逸梓翻譯跟潤稿，「我為了這件『月事』真是傷透腦筋，但我的助理很堅持我不可以這樣講。」

為了寫稿 笑料百出

范德騰說，有次需要交稿，居然碰到颱風天停電，「太太問我要不要去住飯店，還可充電，我很不屑地說電很快就會來了，沒想到停了24小時。」最後他只好到車上，拿著鉛筆跟稿紙像個原始人去寫文章，過程難忘。

「我都是用『狗會講話』的態度去推廣古典音樂。」范德騰會在演出之後的安可，突然像小丑般拿出三顆球來做拋接，現場氣氛頓解放，范德騰說，「如果一隻狗會講話，你會計較牠的發音標不標準嗎？不會，但是你印象會很深刻。我希望可以讓很多不同想法的樂迷都走進音樂廳，得到欣賞音樂的樂趣。」

(中國時報)