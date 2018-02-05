胡瀞云鋼琴路 與自己獨處

2018年02月05日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北—費城越洋專訪 ／台北—費城越洋專訪

台灣鋼琴家胡瀞云拿到2008年魯賓斯坦國際鋼琴大賽銀獎，躍上國際舞台，至今她除了以音樂家身分演出之外，也擔任美國天普大學與深圳藝術學校客座教授，下月即將返台舉行獨奏會，10年光陰，釀出胡瀞云的傳承之道。

胡瀞云說，「不管是哪裡的音樂學子，我認為最重要的是要常常自問自省，我為何要彈琴？我是否熱愛音樂？只有讓音樂成為表達內心思想的工具，而非武器，才能彈奏出真正的音樂。」

胡瀞云1982年出生於台灣，5歲學琴，12歲聽了一場大提琴家馬友友的音樂會，「別人聽馬友友，我則是覺得那位擔任伴奏的日本鋼琴家好厲害，回到家我就跟我媽媽說我要當鋼琴家。」從小到大，都是胡瀞云自己要走音樂這條路，「我練琴不用媽媽催我，我又好勝心很強，就是很想把事情做好。」

14歲那年，胡瀞云離家出國念書，先是獲得茱莉亞音樂院學士及碩士學位，後來去德國漢諾威音樂戲劇學院進修，再拿到克里夫蘭音樂院最高演奏家文憑，一路走來就是自己跟自己獨處。成年之後，胡瀞云不再跟家裡拿錢，獨立生活。

胡瀞云回憶，當時只能靠比賽贏得獎學金跟教學生過生活，有時候也會存摺空空，又還沒拿到魯賓斯坦國際鋼琴大賽獎項，「母親那時到克里夫蘭看我，還買了我最愛的日本奶茶，但是我看到那杯奶茶要21塊美金時，我氣得跟母親吵架，但我母親根本不知道我已經寅吃卯糧，山窮水盡。」現在想起來，胡瀞云說那是很難忘的經歷，「能讓我獨立是很棒的事情，很好的人生禮物，我學會自己負責，自己朝目標前進。」

現在胡瀞云每年會到深圳教學，也會到上海、北京、廣州等學校找尋好學生到美國念書，「兩岸的風氣很不同，台灣的孩子想法多，但是不太練琴；中國大陸則是非常積極練琴，希望出人頭地。」

胡瀞云說她有一個學生才12歲，非常有才華，「她人生的唯一目的就是當女郎朗，不管是看書、練琴每一件事情都是為了要贏，在一個小比賽裡輸了，她天天哭，完全無法接受。」胡瀞云認為，所有的學習都是基於對音樂的理解跟熱愛，出自於一種對文化的渴望，才會有意義。

(中國時報)