台北寒雨夜 唱到〈三天三夜〉巧合遇地震！阿妹謝萬名歌迷講義氣

艾怡良（左起）、阿妹及徐佳瑩昨分別揹上象徵歌唱比賽冠軍的彩帶。

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中國時報

張惠妹（阿妹）4日在台北信義區舉辦戶外新歌演唱會，昨晚僅9℃低溫，且雨勢不斷，仍吸萬名粉絲進場，阿妹以〈偷故事的人〉揭幕，感性說：「我很久沒在台北戶外唱，沒想到就給我這樣的天氣，我覺得是老天爺注定的，今天是一個不會忘記的畫面！」她也為粉絲打氣：「擔心你們又很想玩，謝謝你們，你們真的太講義氣了！」

阿妹昨攜手艾怡良、徐佳瑩首度公開獻唱〈傲嬌〉，3人在該曲MV裡化身性感小野貓，昨艾怡良穿破洞牛仔褲內加網襪，露出纖細大腿，徐佳瑩輸人不輸陣，挺胸、翹臀玩性感，唱畢3人掛上彩帶，象徵3人是歌唱比賽的冠軍3朵花，阿妹更笑言自己是歌唱比賽的始祖；3人還加碼演唱〈Like A Virgin〉、〈愛情恰恰〉及〈薇多莉亞的秘密〉組曲比騷，阿妹最後嘴對嘴獻吻2人，感謝好友力挺。

敲碗唱進小巨蛋

阿妹昨斥資2000萬開演唱會，舞台臨時架設3座遮雨棚，但她為帶動氣氛不斷走出棚外，臉上淋滿雨水，笑問「會不會假睫毛都飛掉了」！唱到〈身後〉這首令她懷念過世二姊的新歌時，她忍不住哽咽：「我終於完成了，我一直很怕唱這首歌。」此時歌迷要她快回台北開演唱會，阿妹苦笑說：「等我申請到小巨蛋！高雄可以，台北也希望。」

她新專輯《偷故事的人》大中華區銷量已破30萬張，她感謝表示：「謝謝你們！讓我公開偷走你們的故事，唱進我的歌裡，就好像我是你們生命中一位重要的朋友。」除了新歌，她獻唱多首經典曲，唱到〈三天三夜〉時，全場暴動，阿妹大喊：「這雨要下到什麼時候？」而此時也巧合的發生了地震。

為歌迷投保3億元

阿妹一連3小時飆嗓為她農曆年前最後一場演出畫下完美句點。而她前晚為演唱會冒雨彩排近3小時，只穿一件短袖長版T，外加風衣搭長靴就上台，阿妹經紀人陳鎮川表示她「非常不怕冷」，只擔心歌迷，為現場觀眾投保3億元意外險，並於昨中午發送薑湯、雨衣。

(中國時報)

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