徐若瑄當支柱 尪清償66億債

徐若瑄（左）4年前遠嫁新加坡，與李雲峰完婚。

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中國時報
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徐父（左）64歲生日時，李雲峰送岳父毛衣。

徐若瑄（Vivian）老公、馬可波羅海業集團總裁李雲峰，2年前被指公司資金缺口高達55億台幣，他近日接受新加坡《聯合早報》訪問，透露去年11月已獲金主6000萬新加坡幣（約13.5億台幣）資助，公司重組後已清償66億台幣債務；看到老公苦盡甘來，Vivian說：「放棄很容易，走下去很難，他選擇了最艱難的這條路，並堅持走完沒有放棄，這樣的毅力令我更崇拜他！」並為老公取「鋼鐵S」封號。

對於徐若瑄之前被媒體指積極工作幫夫還債，李雲峰受訪時笑稱並非事實，他坦言確實有時候面對投資方不友善而受委屈，但回到家中，Vivian都會正能量鼓勵他，是他最大的精神支持，「靈魂伴侶非常重要，家人的支持也非常重要！」

李雲峰也感念不久前過世的岳父，表示岳父知道他奮力搶救公司，去年透過友人劉益東導演，向書法大師張炳煌求字「圓融」為他打氣，岳母也送他一幅「峰嶺」字畫。

下廚為夫顧健康

而徐若瑄始終相信老公可以度過難關，唯一擔心老公在高壓下影響健康，所以只要有空，她就親手下廚，照顧老公和孩子的健康。徐若瑄說：「這兩年我的身分除了是李太太，還會做他的兄弟，在夜深人靜時陪他喝兩杯，化解他的煩悶。」如今危機解除，她為老公開心：「卸下壓力，他終於可以好好睡覺，我也鬆一口氣了。」

(中國時報)

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