康龍悼亡妻「應該是我死」

2018年02月05日 04:10 中國時報 林淑娟 報導

康龍脫下口罩說自己臉上的燒傷已無大礙。（林淑娟攝）

資深藝人康龍位於三重的住家1月12日發生火災，他的妻子萬里鳳傷重不治，享年56歲。灼傷逐漸痊癒的康龍4日出席妻子告別式，他感謝各界對他的捐款協助與關心，並紅著眼哽咽表示，老婆30、40年來對家庭付出很多，對她很感恩，「而且應該是我死而不是她死！」

康龍一臉哀戚地說：「這次的不幸是天意，沒法度。我為了救孫，結果太太沒跑出來，實在是很捨不得，但再捨不得也沒辦法，要面對現實。」他回憶火災當天，自己在睡夢中被老婆叫醒，他先救他的大孫子，把孫子抱出來，但老婆卻沒能逃離火場，「我這條命是老婆把我救出來的，我永遠記在心裡。是她犧牲了自己，解救了我們爺孫。」

康龍夫妻感情佳

康龍表示，這段時間他感受到很多好友、藝界朋友的疼愛關心，好友高群為他發起募款重建家園，他也很感謝文化局、文化部及許多演藝圈朋友捐了很多錢幫助他，不少人都捐了一、兩萬，以前他賺錢都交給老婆，現在錢是大女兒在管，所以也不清楚各界總共捐了多少錢，但應該夠了，他不斷表示謝謝大家的幫忙，「謝謝大家，感恩！」

高群、秋乃華、池秋美、林小樓、閃亮三姊妹的大姊小云、小妹小瑩等人昨出席告別式，高群說，康龍的太太平常最大心願就是希望老公多陪她、常帶她出去走走，之前夫妻倆感情不錯，但偶爾會為了康龍每天都去洗三溫暖而鬥嘴。

(中國時報)