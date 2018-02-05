孫可芳拍《粽邪》生活走樣

孫可芳全力投入角色情緒，演技爆發連攝影師都特別跑來稱讚她。

友善列印
中國時報
專訪

孫可芳為鬼片《粽邪》獻出銀幕初體驗，拍戲時劇組請來法師發給每個人一套護身符，她每次開拍前，都會摸摸在口袋裡的護身符，絕不離身，結果殺青後護身符竟無端不見，再也找不到，她暗自推測說：「應該替我擋掉了什麼，跟那些東西一起走了吧。」

孫可芳在鄉下長大，宮廟是她兒時的遊樂場，喜歡爬廟門口的石獅子，「姊姊說我小時候只要聽到廟裡法器的鈴鐺聲，就會開始哭，還有當廟裡的法具燈旋轉，我就不敢進去玩。」得知要拍鬼片，她特地回鄉拜拜求平安，還參加建醮儀式想多一些神明庇佑。

用生命演鬼片

孫可芳個性膽小，沒想到電影處女作就是鬼片，也提前做功課，平常不敢看鬼片的她，開始大量觀看恐怖電影，她說：「我以前連看《名偵探柯南》裡的黑影凶手都會怕，就避看鬼片怕影響生活，為了拍這部電影，我看了也回不去了。」現在連洗澡都不拉浴簾、不關浴室門。

孫可芳獲金鐘獎後戲途超開，她面試該片時很緊張，怕無法勝任，卻不知她已是製片方唯一人選，獲得角色後她用生命來演，有好幾場戲拍到腦袋空白，導演一喊卡她直接癱坐在地，「我被逼到一種境界，都不知道自己可以那麼失控。」殺青後她回想說：「現場出現的火花像珍珠一樣珍貴，我很想收藏那畫面。」

(中國時報)

柯有倫變台客宮廟前飆歌 烏瑪舒曼忍24年控溫斯坦性騷

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。