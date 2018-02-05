孫可芳拍《粽邪》生活走樣

2018年02月05日 04:10 中國時報 李承陽 專訪

孫可芳為鬼片《粽邪》獻出銀幕初體驗，拍戲時劇組請來法師發給每個人一套護身符，她每次開拍前，都會摸摸在口袋裡的護身符，絕不離身，結果殺青後護身符竟無端不見，再也找不到，她暗自推測說：「應該替我擋掉了什麼，跟那些東西一起走了吧。」

孫可芳在鄉下長大，宮廟是她兒時的遊樂場，喜歡爬廟門口的石獅子，「姊姊說我小時候只要聽到廟裡法器的鈴鐺聲，就會開始哭，還有當廟裡的法具燈旋轉，我就不敢進去玩。」得知要拍鬼片，她特地回鄉拜拜求平安，還參加建醮儀式想多一些神明庇佑。

用生命演鬼片

孫可芳個性膽小，沒想到電影處女作就是鬼片，也提前做功課，平常不敢看鬼片的她，開始大量觀看恐怖電影，她說：「我以前連看《名偵探柯南》裡的黑影凶手都會怕，就避看鬼片怕影響生活，為了拍這部電影，我看了也回不去了。」現在連洗澡都不拉浴簾、不關浴室門。

孫可芳獲金鐘獎後戲途超開，她面試該片時很緊張，怕無法勝任，卻不知她已是製片方唯一人選，獲得角色後她用生命來演，有好幾場戲拍到腦袋空白，導演一喊卡她直接癱坐在地，「我被逼到一種境界，都不知道自己可以那麼失控。」殺青後她回想說：「現場出現的火花像珍珠一樣珍貴，我很想收藏那畫面。」

(中國時報)