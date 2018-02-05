LV香氛寶箱 全台驚喜亮相

2018年02月05日 04:10 中國時報 吳娮翎 報導

1.香氛寶箱從台北101開展，在台北微風信義、新光三越台中中港店巡迴。（吳娮翎攝）

2.台灣展出的LV香氛寶箱，編號8號。（吳娮翎攝）

3.LV香氛寶箱內展示33款香氛原料。（吳娮翎攝）

4.LV店面推出7款香氛。（LV提供）

5.LV香水大師Jacques從旅遊找靈感，創造系列香氛。（LV提供）

LV香氛寶箱全台巡迴展演時間

自1854年創牌以來，LV以行李箱、手袋與配件創造獨有的「旅行藝術」，近年強化的香氛系列概念也由此而生，品牌香水大師Jacques Cavallier-Belletrud花數個月遊歷世界、尋找靈感，將異國奇香及罕有材料變成動人的感官體驗，在LV店面推出7款香氛，讓精品消費者不只能買包還能買香水，最近更推出全球限地登場的香氛寶箱全台巡迴展演。

全球限量10個

LV這款香氛寶箱全球限量10個，其中1個就在Jacques Cavallier-Belletrud本人工作室內，當中藏有近100種香水原材料及香精，其他寶箱則在全球巡迴，亞洲款編號是象徵吉利的8號，來台的寶箱有7款香氛的主要原料：共有11款固體原料，22款液態原料；這款香氛寶箱可提供縮小版的訂製，訂製價約9萬歐元，近400萬元台幣，可擺香氛、保養等美妝品。

第8款女香3月上市

2018年也可以說是LV香氛年，從香氛寶箱帶來7款女香，3月將上市第8款女香「破曉」，6月則一次發表5支男香與香氛蠟燭，9月則有第9支女香發表；在發表會現場，品牌率先展示「破曉」，原來是品牌總經理買給女友的香氛，上面還刻有女友名，讓現場媒體直呼浪漫，也謝謝總經理把女友香，先拿來給媒體試聞，這款香氛被媒體評為「友善的味道」、「好感香」，不知道是浪漫打動媒體，還是香氛本身魅力，只能說第8支香氛值得期待。

(中國時報)