LV香氛寶箱 全台驚喜亮相

LV香氛寶箱，全球只有10個。（LV提供）

友善列印
中國時報
報導
1.香氛寶箱從台北101開展，在台北微風信義、新光三越台中中港店巡迴。（吳娮翎攝）
2.台灣展出的LV香氛寶箱，編號8號。（吳娮翎攝）
3.LV香氛寶箱內展示33款香氛原料。（吳娮翎攝）
4.LV店面推出7款香氛。（LV提供）
5.LV香水大師Jacques從旅遊找靈感，創造系列香氛。（LV提供）
LV香氛寶箱全台巡迴展演時間

自1854年創牌以來，LV以行李箱、手袋與配件創造獨有的「旅行藝術」，近年強化的香氛系列概念也由此而生，品牌香水大師Jacques Cavallier-Belletrud花數個月遊歷世界、尋找靈感，將異國奇香及罕有材料變成動人的感官體驗，在LV店面推出7款香氛，讓精品消費者不只能買包還能買香水，最近更推出全球限地登場的香氛寶箱全台巡迴展演。

全球限量10個

LV這款香氛寶箱全球限量10個，其中1個就在Jacques Cavallier-Belletrud本人工作室內，當中藏有近100種香水原材料及香精，其他寶箱則在全球巡迴，亞洲款編號是象徵吉利的8號，來台的寶箱有7款香氛的主要原料：共有11款固體原料，22款液態原料；這款香氛寶箱可提供縮小版的訂製，訂製價約9萬歐元，近400萬元台幣，可擺香氛、保養等美妝品。

第8款女香3月上市

2018年也可以說是LV香氛年，從香氛寶箱帶來7款女香，3月將上市第8款女香「破曉」，6月則一次發表5支男香與香氛蠟燭，9月則有第9支女香發表；在發表會現場，品牌率先展示「破曉」，原來是品牌總經理買給女友的香氛，上面還刻有女友名，讓現場媒體直呼浪漫，也謝謝總經理把女友香，先拿來給媒體試聞，這款香氛被媒體評為「友善的味道」、「好感香」，不知道是浪漫打動媒體，還是香氛本身魅力，只能說第8支香氛值得期待。

(中國時報)

老蕭招財 羽絨衣吸金2億 開運妝容紅脣喜洋洋

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。