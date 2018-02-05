10大狗貓界明星大集合

2018年02月05日 04:10 中國時報 郭家崴 報導

環球購物中心新北中和、桃園A8「創市集」毛起來洗草本養護癢癢退散抗敏洗毛精，220ml、279元，500ml、460元。（環球購物中心提供）

環球購物中心板橋車站「風車寵物生活館」超夯太空包原價1800元、特價990元。（環球購物中心提供）

Q將躺在自己的抱枕中間，舒服到四腳朝天。上新光三越台北南西店粉絲專頁參加指定活動，有機會抽中。（新光三越提供）

台北101隱藏版繽紛狗來旺，凡線上捐款200元，可參加每周抽，共6隻。（台北101提供）

新光三越台北南西店「汪喵萌樂園」展，邀10大狗貓明星大集合。（新光三越提供）

狗年旺旺超萌der，喵喵也來湊熱鬧！新光三越台北南西店集合擁有百萬粉絲的10大狗貓界明星，14日至3月5日展開「汪喵萌樂園」，邀小燕姐助理主持柴犬Q將和黃阿瑪的奴才（貓主人）志銘與狸貓等辦見面會，還有汪喵界的寶寶爬行賽，讓主人和寵物過個另類情人節和春節，預計可吸引8萬人潮。

寵物明星 名氣響亮

10大人氣寵物明星各個名氣響亮，14日開展當天Q將、哈Dog Life、肚臍是隻貓、法國鬥牛犬控肉&鼻康本尊都會到場，黃阿瑪的後宮生活則由奴才志銘與狸貓當代表，讓粉絲不再透過電視或網路，而是跟明星近距離見面。

這次展場有9間遊樂展間與4場粉絲見面會，讓粉絲能更了解偶像，18日是柯基Kuma熊醬的進擊、19日是小皮Fashion show，20日是柴犬Q將、24日是志銘與狸貓。另，3月3日還有「汪喵趣味障礙闖關」，可帶自家毛小孩參加趣味競賽，獲勝者有北歐寵物旅館安親券12H x 4張等獎；南西店臉書粉絲專頁同步舉辦「曬出你的汪喵毛孩」活動，上傳自家寶貝萌照+hashtag#汪喵萌樂園，有機會抽限量周邊商品。

狗來旺公益募款 寵物專屬市集

台北101與台灣防止虐待動物協會（TSPCA）合作「狗來旺」環保藝術品快閃活動，邀台灣藝術家吳金衛用可回收的環保塑膠材質，創作101隻電鍍金款狗來旺和6隻隱藏版繽紛狗來旺。1日公益募款開跑，金款7分鐘秒殺；3月14日前線上捐款200元（https://goo.gl/DLYwju）可抽隱藏版，2月14日是情人節限定粉紅版，3月14日是白色情人節限定米白版。

GlobalMall環球購物中心全台各店有毛小孩專屬商店，新北中和和桃園A8有百貨自營的「創市集」，板橋車站和新北中和有「風車寵物生活館」；24日在板橋車站2F，與NCPHD中華寵愛健康發展促進會合作「好主人不斷電同樂會」，讓主人學習正確照護。

(中國時報)