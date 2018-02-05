10大狗貓界明星大集合

狗年旺旺超萌der，喵喵也來湊熱鬧！新光三越台北南西店集合擁有百萬粉絲的10大狗貓界明星，14日至3月5日展開「汪喵萌樂園」，邀小燕姐助理主持柴犬Q將和黃阿瑪的奴才（貓主人）志銘與狸貓等辦見面會，還有汪喵界的寶寶爬行賽，讓主人和寵物過個另類情人節和春節，預計可吸引8萬人潮。
寵物明星 名氣響亮
10大人氣寵物明星各個名氣響亮，14日開展當天Q將、哈Dog Life、肚臍是隻貓、法國鬥牛犬控肉&鼻康本尊都會到場，黃阿瑪的後宮生活則由奴才志銘與狸貓當代表，讓粉絲不再透過電視或網路，而是跟明星近距離見面。
這次展場有9間遊樂展間與4場粉絲見面會，讓粉絲能更了解偶像，18日是柯基Kuma熊醬的進擊、19日是小皮Fashion show，20日是柴犬Q將、24日是志銘與狸貓。另，3月3日還有「汪喵趣味障礙闖關」，可帶自家毛小孩參加趣味競賽，獲勝者有北歐寵物旅館安親券12H x 4張等獎；南西店臉書粉絲專頁同步舉辦「曬出你的汪喵毛孩」活動，上傳自家寶貝萌照+hashtag#汪喵萌樂園，有機會抽限量周邊商品。
狗來旺公益募款 寵物專屬市集
台北101與台灣防止虐待動物協會（TSPCA）合作「狗來旺」環保藝術品快閃活動，邀台灣藝術家吳金衛用可回收的環保塑膠材質，創作101隻電鍍金款狗來旺和6隻隱藏版繽紛狗來旺。1日公益募款開跑，金款7分鐘秒殺；3月14日前線上捐款200元（https://goo.gl/DLYwju）可抽隱藏版，2月14日是情人節限定粉紅版，3月14日是白色情人節限定米白版。
GlobalMall環球購物中心全台各店有毛小孩專屬商店，新北中和和桃園A8有百貨自營的「創市集」，板橋車站和新北中和有「風車寵物生活館」；24日在板橋車站2F，與NCPHD中華寵愛健康發展促進會合作「好主人不斷電同樂會」，讓主人學習正確照護。
(中國時報)