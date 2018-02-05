2018年02月05日 04:10 中國時報 郭家崴 報導

比漾廣場B1四步書房前，由郁文齋燈籠畫師手繪鹿港八景三勝。（王英豪攝）

比漾廣場3F內衣區，有工藝師張秀枝手工編織的燈骨。（王英豪攝）

過年走春，比漾廣場把傳統年味帶進生活潮流商場，即日起在館內各區域換上「小鹿港燈會」的春節裝置，首次集結鹿港3大燈舖和1位國寶級職人作品。比漾廣場店長李昭賢日前帶團隊下鹿港拜訪工藝師，他說：「去年春節的主題是新北在地的平溪天燈，今年想把鹿港聞名全台的特色燈籠帶到新北市，讓大家不出遠門也可體驗道地的鹿港風味。」

1F挑高空間掛著國寶級大師吳敦厚燈舖著名的龍燈作品；3F內衣區展出的燈籠骨架出自80歲的張秀枝，她是鹿港目前唯一一位手工劈削桂竹、編織的工藝師，被稱為「燈籠之母」；5F挑高區是同德發燈舖的平安燈展區；B1四步書房前則由郁文齋燈籠畫師手繪鹿港八景三勝，處處都能讓人感受鹿港的原味和人文氣息。

另，初一當天也有帶來福氣的新春旺福袋，限量450個，每個1000元，內含LOTUS新金鑽湯鍋20cm、日本Noritake金色紐約馬克杯、gifter’s數字及英文字母抱枕、比漾水壺毛巾組或比漾筆記本組，總值2720元；買福袋還可再抽紅包，最大獎是歐莉寶30分天然鑽墜（不含鍊）價值7萬5000元，特別獎是20名香港來回機票，每張價值4000元。

(中國時報)