江宏傑首秀獻DOUCHANGLEE

2018年02月05日 04:10 中國時報 陳張眾 報導

首次出席時尚秀的桌球球星江宏傑，挑戰一襲白色風衣搭印花長褲造型，並笑稱老婆福原愛給了他滿滿的自信。（陳俊吉攝）

台灣設計師夫妻檔竇騰璜和張李玉菁操刀的品牌DOUCHANGLEE，日前於台北信義誠品展演廳舉辦2018春夏系列大秀，並吸引桌球好手江宏傑、音樂才女陳珊妮、曲家瑞到場觀禮，還請到網紅白癡公主為大秀壓軸走秀。

首次出席時尚秀的江宏傑，自稱沒想過會有這樣的機會，初看到品牌為他準備的一襲白色風衣，讓他不禁懷疑自己是否能撐得起來。但老婆福原愛則在活動前給了他不少建議，要他放鬆、保持自然，還要有「時尚態度」。江宏傑笑問老婆什麼是時尚態度時，「她回我說：『自信』，後來就飄回房間裡，所以我今天也是帶著滿滿的自信。」

承襲衣物、男女之間的化學反應，DOUCHANGLEE 2018春夏系列以交互作用為主題，藉解構男生襯衫剪裁，探討日常生活中人與服裝間的親密關係。經裁切後的不對襯剪裁，用比例、廓型變化出更多穿著上的可能性，不特別區分性別的裝束，更解放男女刻板觀念上的束縛。相對於以往的強烈色彩，本季在代表性黑白色彩上，加入粉嫩裸色及民俗印花，回歸空氣、陽光、水等生命元素，串聯出當代虛擬世界與現實時尚間的生活直覺。

(中國時報)