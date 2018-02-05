狂野大器 轎跑車動靜皆宜

2018年02月05日 04:10 中國時報 陳大任 報導

Jaguar XE R-Sport 25t方向盤提供頗為完整的功能按鍵，附加換檔撥片可供驅策8速手自排變速箱。（陳大任攝）

Jaguar XE R-Sport 25t潛望式造型儀表在運動模式下會轉為紅色，帶給駕駛者更強的戰鬥氣息。（陳大任攝）

Jaguar XE R-Sport 25t中控台由上而下一氣呵成，有著豪華質感，圓柱狀排檔設計是一大亮點。（陳大任攝）

Jaguar XE R-Sport 25t座椅採紅黑配色很有運動感，前座並具電動調整及加熱功能，駕駛座附有記憶功能。（陳大任攝）

Jaguar XE R-Sport 25t車側銘牌展示其運動版專屬特色。（陳大任攝）

Jaguar XE R-Sport 25t大型天窗提供絕佳的採光與視覺。（陳大任攝）

SUV當道，房車市場式微，不過轎跑車因為同時擁有運動化特性與房車才有的豪華氣勢，可提供車主兼具操控樂趣與人員乘載實用性的優點。最近先後試駕的INFINITI Q50 3.5 HYBRID BLUE SPORT、Jaguar XE R-Sport 25t即是相當有代表性的產品，前者有著日系車特有的豪華感，後者則帶有英倫貴族的氣息。

人與車有時會被賦予情人關係，最重要的就是車子必須很有魅力，中小型房車級距的Jaguar XE R-Sport 25t不僅擁有優質的內裝，250hp／37.2kgm引擎輸出、8速手自排變速箱、後輪驅動設定，以及0-100km／h加速6.3秒的性能表現，更有著英倫情人的特質。

Jaguar XE R-Sport 25t與Audi A4、BMW 3系列、Mercedes-Benz C-Class車長相仿，但略寬的車身，加上側邊隆起的腰線、大型進氣霸，以及殺氣十足的頭燈，使得外觀不僅更顯大器而且更具運動感，左右下氣霸那道鍍鉻飾條為新舊年式區分，試駕車為白色車款，更能彰顯其轎跑車的風範。

車艙內可明顯感受細膩的設計與做工，跑車座椅以Taurus真皮包覆，並具電動調整功能，中控台為8吋NLI智慧多媒體觸控式螢幕，內建原廠中文化衛星導航系統，全車配置11支喇叭、PTIS個人通訊整合系統，具藍牙無線通訊功能。

Jaguar XE R-Sport 25t售價235萬元，預售限量免費升級價值20萬元專屬配備，包括19吋503式銀色／鑽石車削輪圈、電動啟閉後行李廂門、40／20／40分離式後座椅背、主動式駕駛安全輔助系統，再享150萬60期0利率。

(中國時報)