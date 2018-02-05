HYBRID BLUE SPORT F1賽車科技上身

INFINITI Q50 3.5 HYBRID BLUE SPORT採取長車頭短車尾設計，外觀具0.26超低風阻係數，尤其狩獵者LED頭燈顯得炯炯有神，更加強化轎跑車個性，18年式新車售價268萬元。（陳大任攝）

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中國時報
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IINFINITI Q50 3.5 HYBRID BLUE SPORT多功能方向盤擁有極佳握感，並且是全球首創搭載於量產車的電子轉向科技。（陳大任攝）
IINFINITI Q50 3.5 HYBRID BLUE SPORT儀表中央為5吋智慧顯示幕，可透過方向盤按鍵切換，提供行車相關資訊，如圖即顯示能量循環模式。（陳大任攝）
IINFINITI Q50 3.5 HYBRID BLUE SPORT排檔座以金屬飾條從右上往左下延伸，劃出駕駛區以凸顯操控導向的風格。（陳大任攝）
IINFINITI Q50 3.5 HYBRID BLUE SPORT中控台雙螢幕可同時操作導航並顯示其他資訊，與手機相似的觸控介面，可滑、點並支援多點觸控。（陳大任攝）
IINFINITI Q50 3.5 HYBRID BLUE SPORT駕駛座附有電動調整功能，也具備電動腰靠，還有按摩功能。（陳大任攝）
IINFINITI Q50 3.5 HYBRID BLUE SPORT車門有著豪華質感，音響為BOSE系統。（陳大任攝）

INFINITI去年一口氣發表18年式Q50 2.0t豪華、2.0t旗艦及3.5 HYBRID BLUE SPORT 3款新車，車頭外觀較舊款擁有更低寬且延伸的前氣壩，搭配兩側F1方程式定風翼，及線條更加銳利的Double Wave引擎蓋折線，展現更強烈的視覺張力。試駕車款3.5 HYBRID BLUE SPORT性能油電車，運用與F1賽道科技，0-100km／h加速僅5.1秒。

轎跑車因著「跑」字，性能表現得在水準之上，INFINITI身為RENAULT SPORT F1方程式車隊技術合作夥伴，突破過往對於油電車的性能限制，打造POWER HYBRID性能油電動力科技，藉由3.5L V6引擎搭配設置於引擎和變速箱間的電動馬達，引擎馬力／扭力為302hp／350Nm；馬達馬力／扭力為67hp／290Nm，最大綜效動力輸出可達360hp／550Nm，據廠方資訊，電動輔助動力介入的時機不僅更加頻繁，更寬廣的應用速域，可讓純電動行駛比率提升為接近60%（市區），帶來更優異的油耗表現。

回到外觀的部分，車尾除升級為全新設計的曳光式3D立體尾燈，更搭配簡潔俐落的鍍鉻飾條和車尾設計，展現一體成型的俐落風格，表現豪華車格的大器尊榮之外，同時全車系升級空力後擾流板，讓18年式Q50變得更懾人、散發出更濃厚的運動跑格魅力。

實際操駕印象非常深刻，尤其DAS電子線傳轉向系統，它將傳統轉向機柱改為備用，而是以電纜控制轉向齒輪馬達，原以為會因此失去來自地面回饋的路感，但卻有著比以傳統方向盤更為直覺順暢的手感，加上POWER HYBRID性能油電動力科技，在運動模式下可享受充沛且源源不絕的動力。

(中國時報)

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