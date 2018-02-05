2018年02月05日 04:10 中國時報 鄭順聰

「我跟你們說喔，那個柯達真的很誇張，只要我們班女生說一聲，他有求必應：凹柯達載她們去廟口買珍珠奶茶，去渡船頭吃冰，還有人凹他一同去看電影，甚至還去看醫生的，真的很誇張。要找柯達這個人很簡單，只要去女生宿舍門口就行啦！真的很誇張，柯達整天浸在那裡，天天去送早餐宵夜的到女生宿舍門口。有一次不知是誰出的主意，叫他乾脆從宿舍旁的邊坡跨越欄杆跳進去，從窗戶鑽入寢室，實在太誇張啦！我們班女同學聽說柯達偷跑進來，紛紛跑去看熱鬧，看柯達一個大男人坐在地板上好像看柴山的猴子一樣，實在太誇張！太誇張了啊！」賈寶玉再度光臨4101室，話匣子大開。

「當過兵的就是這樣，比較老皮比較敢，竟然敢跳進女生宿舍，都會不害羞啊！像我就不敢。」港立說。

「你遇到女生連話都不敢講，當然不敢跳進去，要是跳進去，保證屁滾尿流。」修遠取笑港立。

「那你就敢！」港立反駁。

「敢啊！敢啊！來比賽啊！來脫褲子比大小啊！」修遠叫囂。

「我不敢。」港立吃吃地笑了，露出那一排牙齦。

「我看他們二樓的玩得很瘋，夜夜笙歌；聽說女生也會跑去他們哪裡，登堂入室。」賈寶玉說。

「好羨慕！好羨慕啊！」港立附和。

「你這個沒用的傢伙，喜歡學姊也不敢表白，成天羨慕人家。」修遠說。

「你又有多偉大了，明明哈的要死，假清高！」港立反駁。

「你再說！你再說！我再說就給你吱嘎癢！看我的！」修遠魔爪就伸了出去。

「不要！不要！饒了我！我不要！我不要張修遠！我要學姊給我吱嘎癢，我要學姊，學姊你快來，我準備好了，嗯哼嗯哼……。」港立做出煽情的動作。

「羅港立同學，你好色，你好色，我從沒聽過那麼色情的話！我不承認你是我中文系的同學……不過，那個學姊是誰啊？」賈寶玉問。

「就班聯會的會長啊！那個那個名字我忘了……港立我就知道你選班長是有目的的，那學姊聽說是游泳健將，體力很好喔喔喔！」修遠說。

「不要說！不要說了啦！」港立大喊。

「就准你講別人，不准別人說你。」修遠假裝生氣。（待續）

(中國時報)