鍋貼事件 情歌16

友善列印
中國時報
鄭順聰

「我跟你們說喔，那個柯達真的很誇張，只要我們班女生說一聲，他有求必應：凹柯達載她們去廟口買珍珠奶茶，去渡船頭吃冰，還有人凹他一同去看電影，甚至還去看醫生的，真的很誇張。要找柯達這個人很簡單，只要去女生宿舍門口就行啦！真的很誇張，柯達整天浸在那裡，天天去送早餐宵夜的到女生宿舍門口。有一次不知是誰出的主意，叫他乾脆從宿舍旁的邊坡跨越欄杆跳進去，從窗戶鑽入寢室，實在太誇張啦！我們班女同學聽說柯達偷跑進來，紛紛跑去看熱鬧，看柯達一個大男人坐在地板上好像看柴山的猴子一樣，實在太誇張！太誇張了啊！」賈寶玉再度光臨4101室，話匣子大開。

「當過兵的就是這樣，比較老皮比較敢，竟然敢跳進女生宿舍，都會不害羞啊！像我就不敢。」港立說。

「你遇到女生連話都不敢講，當然不敢跳進去，要是跳進去，保證屁滾尿流。」修遠取笑港立。

「那你就敢！」港立反駁。

「敢啊！敢啊！來比賽啊！來脫褲子比大小啊！」修遠叫囂。

「我不敢。」港立吃吃地笑了，露出那一排牙齦。

「我看他們二樓的玩得很瘋，夜夜笙歌；聽說女生也會跑去他們哪裡，登堂入室。」賈寶玉說。

「好羨慕！好羨慕啊！」港立附和。

「你這個沒用的傢伙，喜歡學姊也不敢表白，成天羨慕人家。」修遠說。

「你又有多偉大了，明明哈的要死，假清高！」港立反駁。

「你再說！你再說！我再說就給你吱嘎癢！看我的！」修遠魔爪就伸了出去。

「不要！不要！饒了我！我不要！我不要張修遠！我要學姊給我吱嘎癢，我要學姊，學姊你快來，我準備好了，嗯哼嗯哼……。」港立做出煽情的動作。

「羅港立同學，你好色，你好色，我從沒聽過那麼色情的話！我不承認你是我中文系的同學……不過，那個學姊是誰啊？」賈寶玉問。

「就班聯會的會長啊！那個那個名字我忘了……港立我就知道你選班長是有目的的，那學姊聽說是游泳健將，體力很好喔喔喔！」修遠說。

「不要說！不要說了啦！」港立大喊。

「就准你講別人，不准別人說你。」修遠假裝生氣。（待續）

(中國時報)

這個喧囂的年代 混世魔王

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。