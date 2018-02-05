混世魔王

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中國時報
神隱

老者續道：「其實那時的我只剩下半條命，兩條腿齊膝截斷的傷口都還在淌血，高燒十日不退，都已經自身難保了，竟還在關心那群駱駝？這就是帶兵打仗的人的宿命，不管自己的妻子兒女何在，不管自已的命還在不在，只要身在前線，就只在意眼前的風吹草動。對我這個敗軍之將而言，那群駱駝就是真實存在的敵人，如果眼前只有一隻螞蟻，一隻蒼蠅，如果他對我的軍隊造成威脅，它就是敵人。這就是軍人的命，但沒有我們這樣的人的存在，就撐不起帝國的偉大，遠方某個君王的雄心壯志就顯得可笑。所以，在那個節骨眼，我愈是對自己的命不看重，我手下的戰士就愈是對我佩服，簡直佩服得五體投地。

「可惜這樣的佩服撐不了多久，探子便來報。我看他倉皇的神色，以及一褲子的屎跟尿，便知大事不妙，探子直說，『看到了，看到了，正朝著我軍狂奔而來！這回是紅色的。』我嘆了一口氣，我這條老命就到這裡了嗎？卻回頭跟探子說，『先去換條褲子吧。』話才說完，便聽到外頭喧鬧聲，我叫侍者抬我出去，才出帳蓬，就被鮮血濺得一身，這哪是駱駝，那是一群狼，一見人就咬，被咬的人再變成狼，再咬其他的人，不一會兒，這群紅狼便身形暴漲，轉眼化為一波巨浪，就像你剛才變的那一手。」

老者暫歇，不再說話，眾人想起方才的血浪，以及身上猶存的黏膩感，感同身受，不禁同情當時那群人的際遇。（待續）

(中國時報)

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