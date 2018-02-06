反核神主牌退駕！從萬里故鄉出發－賴揆拍板重啟核二機組

2018年02月06日 00:33 中國時報 王莫昀 、 張理國 、 徐養齡 ／綜合報導 ／綜合報導

行政院長賴清德（右）力排眾議，同意台電申請重啟位於家鄉新北市萬里區的核二廠2號機。（本報資料照片）

重啟核電，從閣揆賴清德家鄉出發。在行政院同意下，台電昨向原能會提出申請，讓位於新北市萬里區的核二廠2號機，在大修完成後再運轉。行政院發言人徐國勇表示，台電有依正常程序向賴揆報告，至於要不要運轉，留待原能會及台電專業判斷，並由原能會向國會說明。但環團已揚言提告。

缺電空汙夾擊 祭最後手段

經濟部在去年11月已預估，今年備用及備轉容量率仍不足以穩定供電，入冬以來，因氣溫偏低，用電量創新高，再加上地方政府為改善空汙，陸續提出生煤減量要求，台中與興達電廠估計今年將減發64億度電，供電壓力大增。賴清德當時在記者會時即說政府會盡量來努力，「核能電廠是最後手段」。

顯然台電申請核二廠2號機啟用，已到最後手段。台電董事長楊偉甫指出，即使核二2號機加入運轉，供電仍有缺口，未來將配合通霄、大林新增機組調度，滿足用電需求。

否認打臉 駁非核家園跳票

國內六座核能機組，有一半擺著不用，僅核二廠1號機及核三廠兩部機運轉。台電主管直言，核一1號機、2號機分別於今年底、明年中除役，但核一1號機燃料貯存棒問題無解，購料要提前1年，作業來不及，只能寄望停機近2年，大修完成的核二2號機併聯，增加約75億度的供電量。

對傳出電力備轉容量降至3％左右，徐國勇說，最近備轉容量有6％～9％，與缺電沒必要作聯想，事實上，備轉容量就算低於10％，仍可控制的範圍；最近低於10％是冬季的歲修機組特別多，但冬天歲修完畢，夏天就可以啟動。

徐國勇表示，核二廠2號機已完成大修，運轉執照2023年才到期，台電昨是依一般正常程序向原能會提出歲修完成再轉申請，沒有什麼「打臉不打臉」的問題；徐國勇並強調，2025年非核家園目標不變，核一、二、三廠也將於運轉執照到期時如期除役。

原能會收到台電申請後，約需30天審查，原能會放行後，尚需向立法院報告。台電主管憂心的說：「冬季用電頻頻刷新歷史紀錄，為求穩定供電，真的很希望核二2號機盡早加入供電。」

(中國時報)