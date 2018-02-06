監委陳師孟干預偵審言論掀浪滔！陳長文推公投 捍衛司法公正

2018年02月06日 00:33 中國時報 王正寧 、 郭建伸 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

公投綁大選重要時程表

新任監委陳師孟揚言，要以監委職權查辦審判前總統馬英九洩密案的司法官。律師陳長文因此發起「反妨害司法公正公投」，並邀請馬英九領銜推動，擬於年底與9合1大選同時舉行。馬英九辦公室表示，希望公投能夠還台灣司法界一個純淨的偵審空間。

訂定刑罰 還純淨偵審空間

反妨害司法公正公投主文為「您是否同意：針對總統、立委、監委等高階公職人員以及司法與行政首長，意圖直接或間接為自己或他人所涉司法案件獲得有利或不利之裁判或處分，而對司法人員施以脅迫、恐嚇、關說或其他非法之行為者，科以刑罰？」

陳長文強調，若要合併年底大選，舉辦公投，必須要分二階段分別提出1880份、28萬2千份連署書，雖然時程相當地倉促，但仍會全力以赴，希望全民都能支持此一公投提案，讓台灣司法有純淨判案、不受政治力干擾的空間。

綠把持立院 修法訴諸民意

陳長文表示，影響司法最大的惡源，是「權」跟「錢」，透過金錢賄賂司法人員，儘管已有規範，但是對於利用「權力」妨害司法獨立的行為，目前卻是無法可罰。包括《立法委員行為法》第17條規定，「立法委員不得受託對進行中的司法案件進行遊說」，其中並無罰則，故而希望透過公投立法，給台灣一個乾淨的司法空間。

「反妨害司法公正公投聯盟」執行長羅智強表示，陳師孟恐嚇司法機關事件，顯示台灣的法治與司法獨立已危如累卵，民進黨居多數的立法院已不可期待，只有訴諸公投，以直接的民意，並配合年底的縣市長選舉舉辦。

國民黨立委林為洲昨天表示，陳師孟大喇喇地說要干預司法，實在有夠離譜，的確是有需要制定妨害司法公正罪。他會建議黨中央把陳長文發起的公投，納入年底公投命題之一。

民進黨團總召柯建銘則批評表示，台灣最沒資格提反司法公投的就是馬英九，馬英九還有訴訟在身，出來當公投領銜人根本就是為了自身的利益，呼籲馬不要再盜名欺世。柯建銘同時也指出，民眾眼睛是雪亮的，一旦公投案成立並且綁年底大選，「這將是壓垮國民黨選戰的最後一根稻草。」

(中國時報)