陳長文：別用政治解讀 衝300萬票

近年政治人物爭議司法言行事件簿

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中國時報
／台北報導

前總統馬英九領銜、律師陳長文發起「反妨害司法公正公投」，推動制定「妨害司法公正罪」，邀請馬英九參加連署。陳長文受訪時表示，希望年底前順利成案，目標獲得300萬，甚至400萬票。

新任監委陳師孟放話將查辦審理馬案，以及「辦綠不辦藍」的法官，陳的言論引發輿論嘩然，法界強力反彈，認為有干預司法公正之嫌，故而在此公投構想提出後，確實已獲得部分團體與個人的支持。

至於由馬英九領銜此公投案，是否過於敏感，容易引發政治聯想？陳長文表示，整個構想的過程，事先並未與馬英九討論，直到寫好公投主文、說明和背景，上一個周末才致電給馬。馬在電話中表示支持。陳長文才邀馬領銜，他也欣然接受，馬英九不在乎外界的政治解讀。

陳長文表示，邀請馬英九領銜，是因希望藉其曾任總統與法務部長的政治高度以號召群眾，「反妨害司法公投聯盟」會陸續邀請關心司法公正的各界意見領袖與全國民眾共襄盛舉；現外界用政治角度來解讀，是以小人之心，度君子之腹。

陳長文強調，為了避免過多的政治解讀，在公投說明文中完全沒有國會那一部分。他強調，不是針對單一事件，而是近幾年來發生的事已不能不注意。如果沒訂定相關的法律，有關係、影響力就可能在人情壓力下去影響司法，訂定罰則一點害處都沒有，就像防範酒駕撞死人一樣。

陳長文認為，立法院長蘇嘉全與行政院長賴清德都應該全力支持，從行政部門到立法院都盡快完成修法、立法，以杜絕人情請託關說，意圖影響司法。原本也不必訴諸於公投，因為在去年6月，蔡英文總統主持的司法改革國事會議，亦有增定「妨害司法公正罪」的建議，也曾列入大會決議，但半年來音訊全無。

他強調，為喚醒國人的良知與警覺，加上《公投法》修正後，過關門檻下降，是催生「妨害司法公正罪」的時機，應以公投保護司法不受政治黑手干擾，所以推動「反妨害司法公正公投」。

(中國時報)

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