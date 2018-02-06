新聞分析－公投綁大選 為選情添變數

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中國時報

監察委員陳師孟揚言要查辦判決不合己意的法官，讓司法正義的議題引發熱議。由前總統馬英九領銜、律師陳長文發起「反妨害司法公正公投」，在年底大選直接訴諸人民。馬英九還能刮起多大旋風？這顆深水炸彈對於選情會掀起多大波瀾？備受關注。

不甘寂寞的新科監委陳師孟，上任前即語出驚人，揚言要以監委職權專打「辦綠不辦藍」的法官，威嚇的言辭引發司法界、學界及政界的抨擊，即便同黨的法務部長邱太三也不敢苟同，直言回應陳師孟的話是浪費生命。

然而，監察權職司百官糾彈，動輒口出誑言，對法官判決結果貼上政治標籤，甚至以藍綠做為「糾彈」的標準，粗暴地侵害司法獨立，如此毫不避諱扮演「打手」角色，司法將被迫向政治服務，如何做到「我心如秤」？

搭上這波熱帶氣旋，馬英九挾著人民對於當前政治不滿以及司法的不信任，高舉反妨害司法公正的大旗，為回歸法治正義而打拚，但也難免引發為自己身陷洩密案官司「取暖」的聯想，甚至藉此推升自己人氣。

畢竟，民代、公職人員搞司法關說，早在馬英九擔任法務部長時，就已經存在，馬英九擔任總統後，除了強調禁止違法監聽，並沒有對於司法關說有任何具體的改革，尤其國民黨長期掌握立法院，也未曾討論過「妨害司法公正罪」的入法。

如今選舉將屆，卸任後備嘗人情冷溫的馬英九，突然又要參與司法改革，外界投以政治的眼光自是難免。

以公投綁大選的時間點來看，此舉勢必為選舉投下變數，過去不乏多次公投綁大選的先例，無非是要借用公投來做意識形態的對立，或是衝刺選舉，在公投門檻調降後，更被視為選舉吸票利器；但面對善於政治操作的民進黨，稍有不慎可能適得其反，國民黨是否配合？宜慎思！

(中國時報)

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