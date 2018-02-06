新聞透視－政府沒效率 人民出手催生

2018年02月06日 00:33 中國時報 張孝義

律師陳長文發動「反妨害司法公投聯盟」，這項去年大張旗鼓的全國司改國是會議的重要決議，全民殷殷期盼的重要法案，法務部在執行立法上卻牛步慢行，逼得必須利用公投的手段去催生這項重要的立法，顯見行政、立法機制已完全失去效能。

港片電影中經常可以看到「妨害司法公正」的指控，範圍不限於民意代表，任何有權有勢，甚至與執法人員有些許關係的人，只要介入案件，都出現執法人員義正詞嚴警告對方不要「妨害司法公正」，否則將予查辦。

電影中的這種情節，每每打動人心，顯示台灣民眾對於介入、關說司法案件的深惡痛絕，因此，全國司改會議決議讓妨害司法公正入法，能得到支持掌聲。

妨害司法公正入法，是去年5月就在全國司改會議第5分組討論後的決議，時隔近1年，法務部固然邀集專家、實務人士進行研究與談，但迄今也僅完成刑法第139條違背保全命令部分的草案送行政院會審議，其他部分仍陷於空談，效率實在令人搖頭。

民主法治國家，理應經由行政、立法程序去完成法律的制定、修改，這是正常程序，但是，面對司法信任度節節下滑，坊間「有錢判生、無錢判死」的說法甚囂塵上，究其原因，不外乎民眾感到有權有勢者可以介入司法，甚至左右司法，民意代表一旦當選，就將司法視為囊中物，百姓深覺不公卻求告無門。

公投可以說是人民「走投無路」下的最終手段，如果行政、立法機關的效率夠高，民眾何必用公投手段來表達心中不滿的訴求？無奈行政部門的牛步，加上可預期的立法部門對於可能影響自身利益的「詳斟細酌」，端正司法風氣的妨害司法公正立法，可能將面對不可知阻礙，完成立法遙遙無期，於是民眾只好借重公投來完成對司法公正的期盼。

入法刻不容緩，人民已發出怒吼，法務部再不努力完成妨害司法公正的立法，將難以捥回陷於谷底的司法公信力。

(中國時報)