新聞透視－政府沒效率 人民出手催生

友善列印
中國時報

律師陳長文發動「反妨害司法公投聯盟」，這項去年大張旗鼓的全國司改國是會議的重要決議，全民殷殷期盼的重要法案，法務部在執行立法上卻牛步慢行，逼得必須利用公投的手段去催生這項重要的立法，顯見行政、立法機制已完全失去效能。

港片電影中經常可以看到「妨害司法公正」的指控，範圍不限於民意代表，任何有權有勢，甚至與執法人員有些許關係的人，只要介入案件，都出現執法人員義正詞嚴警告對方不要「妨害司法公正」，否則將予查辦。

電影中的這種情節，每每打動人心，顯示台灣民眾對於介入、關說司法案件的深惡痛絕，因此，全國司改會議決議讓妨害司法公正入法，能得到支持掌聲。

妨害司法公正入法，是去年5月就在全國司改會議第5分組討論後的決議，時隔近1年，法務部固然邀集專家、實務人士進行研究與談，但迄今也僅完成刑法第139條違背保全命令部分的草案送行政院會審議，其他部分仍陷於空談，效率實在令人搖頭。

民主法治國家，理應經由行政、立法程序去完成法律的制定、修改，這是正常程序，但是，面對司法信任度節節下滑，坊間「有錢判生、無錢判死」的說法甚囂塵上，究其原因，不外乎民眾感到有權有勢者可以介入司法，甚至左右司法，民意代表一旦當選，就將司法視為囊中物，百姓深覺不公卻求告無門。

公投可以說是人民「走投無路」下的最終手段，如果行政、立法機關的效率夠高，民眾何必用公投手段來表達心中不滿的訴求？無奈行政部門的牛步，加上可預期的立法部門對於可能影響自身利益的「詳斟細酌」，端正司法風氣的妨害司法公正立法，可能將面對不可知阻礙，完成立法遙遙無期，於是民眾只好借重公投來完成對司法公正的期盼。

入法刻不容緩，人民已發出怒吼，法務部再不努力完成妨害司法公正的立法，將難以捥回陷於谷底的司法公信力。

(中國時報)

新聞分析－公投綁大選 為選情添… 妨害司法公正訂刑罰 法界樂見

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。