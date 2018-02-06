妨害司法公正訂刑罰 法界樂見

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中國時報
／台北報導

監察委員陳師孟嗆辦「辦綠不辦藍」的司法官，引發輿論嘩然，審檢辯炮口一致，批評陳毫不避諱地將手伸進司法，是舉世罕見的司法醜聞，並將造成寒蟬效應，有影響司法審判之嫌。而在妨害司法公正罪尚未入法之際，律師陳長文舉辦反妨害司法公正罪公投，獲得法界支持肯定，但對於法律訂定，最後可能要靠民間公投來促成，深感無奈。

對於陳師孟的猖狂言論，法官協會及檢察官協會日前分別聲明表示，深感痛心及遺憾。

法務部政次陳明堂表示，全國司改國是會議對於妨害司法公正罪，作成「為確保國家司法權正確行使，發現事實真相，應研議相關妨害司法公正罪，檢討湮滅刑事證據罪及偽證罪，增訂違背依法所發保全權利命令罪與棄保潛逃罪，並增訂干擾證人及報復檢舉人與證人罪，及增訂妨害刑事調查及執行罪，以杜絕濫用權勢、關說斡旋等妨害執法行為」決議，法務部正積極研擬入法。

參與研究制定妨害司法公正罪的法學博士、高院法官邱忠義認為，台灣的司法缺乏如同歐美先進國家，對於外部干預介入司法的防堵機制，目前好不容易完成相關草案，應由朝野立委透過成熟的議會審查手段，讓草案順利立法實施，會比公投更有效率。

但法界認為，就是因為法律沒有訂定妨害司法公正罪，造成權貴官員動輒介入、干預司法，如今人民等不及，才會尋求透過公投方式促成立法，這堪稱是另類的「台灣奇蹟」，卻著實令人無奈。

(中國時報)

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