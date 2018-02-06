賴揆拍板重啟核二機組》新聞透視－鞏固年底選情 拆除政治炸彈

原能會：收到核二廠2號機重啟申請，3月5日前完成審查。圖為核二廠。（資料照／台電提供）

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中國時報
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大選年，缺電、空汙、核食、促進投資等難題，就像多引信的炸彈，層層包覆，彼此相繫，稍不謹慎，就可能在年底引發執政黨選情崩盤。閣揆賴清德歷經選戰洗禮，又有地方執政經驗，非常清楚施政優先順序，非核家園可以是長期目標，但無法解決缺電的燃眉之急，他同意台電申請重啟核二廠2號機，步步為營，拆除政治炸彈引信，賴揆確為如他所言，是務實的政治工作者。

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空汙嚴重 有紅害沒選票

供電問題原本不宜以「反核神主牌位」無限上綱，空汙問題不是今年特別嚴重，不同的是，今年是選舉年，民眾要看到的是空汙改善，而非託辭來自境外汙染。在缺電的大前提下，最起碼今年中火不能降載，燃氣發電也要維持高度運轉，才能滿足國內需求。

但是在大選年，「有紅害就沒選票」。經濟部長沈榮津上周向賴揆面報、希望放寬燃煤及天然氣排放限制，當場就被打回票，缺電又要空氣潔淨，唯一的選項就只剩下重啟核電，尤其中部空汙問題嚴重，政府若不能具體改善中、彰、投的煙塵迷漫，國民黨就可見縫插針，不斷以空汙為痛腳打擊民進黨，中部若崩盤，民進黨9合1未戰先敗。

再說，近來日本政府催促核食解禁，壓力一波比一波大，民進黨禁絕核能，又要同意開放核食進口，在邏輯上存有矛盾，即使核二廠2機組是重啟，但政府日後與民眾溝通，就有新立論，亦即合乎檢驗標準，亦可接受。

供電吃緊 如何招商引資

最後一枚政治炸彈，是賴揆信誓旦旦要排除投資障礙。在2025非核家園的前提下，今年是重要的供電調整期，但非核的代價，卻使冬夏供電皆吃緊，如此窘態，要如何招商引資？

賴揆去年曾說，面對今年供電吃緊，在調整的過渡期，「我們盡量努力，再轉核能（電廠）是最後手段。」，顯見其心中明白，在邁向非核家園的過程中，台灣現階段「非核不可」。就實際狀況而言，核二廠2號機運轉執照是到2023年，在此期間經申請運轉都是合法，非核家園目標在理論上，並沒有跳票，民進黨政府願意做出「髮夾彎」，才是真正為民眾生活與國內產業發展著想，賴揆的決定，值得肯定。

(中國時報)

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