收到台電申請 原能會1個月內確認

2018年02月06日 00:33 中國時報 廖德修 、 葉德正 ／綜合報導 ／綜合報導

台電公司昨天向行政院原子能委員會提出核二廠二號機再啟動申請，原能會證實昨日上午即收到相關文件，主管相關業務的核能管制處副處長李綺思表示，將對台電檢送的申請文件進行審查，也會組成專案視察團隊，以約1個月的時間到核二廠進一步檢視機組的整體性維護成效，才能確認機組的現場狀態是否符合重新啟動運轉的要求。

台電向原能會提出核二廠2號機再起動申請，也引發周遭新北市萬里、金山居民質疑，新北市政府發言人張其強說，2號機在前年及去年，都曾發生短路跳機和機件異常高溫，若要重啟須舉行地方說明會，逐一釐清疑慮，原能會務必完備程序按步驟來，別想偷吃步，更不能官官相護。

核能管制處副處長李綺思說，過去重新啟動核電廠機組的審查時間大約1星期，但核二廠2號機停機超過600天，時間實在太久，這段期間原能會雖均有保持監測；但台電這次依《核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法》提出申請，為了慎重起見，必須嚴格加以審查。

李綺思補充說，審查分為兩部分，首先是書面部分，即台電提出的文件、資料，第二是現場勘查。

如果核二廠2號機組審查通過，原能會將依立法院先前的決議，在完成審查、查證確認安全無虞後向立院提出專案報告，獲得教育文化委員會同意後，原能會才會同意機組恢復運轉併聯發電。

目前國內3座核電廠共6部機組，只有核二廠1號機及核三廠兩部機組在運轉。核一廠1、2號機因燃料把手鬆脫爭議及燃料池存放空間已放滿，加上去年豪大雨造成廠內電塔沖刷損毀，至今2部機組亦處於停機狀態，且核一廠1號機預定年底除役、2號機除役時間則為明年6月，台電申請重新啟動的機會已不高。

(中國時報)