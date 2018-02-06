爆冷激發暖需求 尖峰用電創新高

入冬最強寒流持續影響台灣超過一周，民眾紛紛拿出電暖器、電毯、除溼機等高用電量電器取暖，造成用電量增加，備轉容量亮起供電警戒的橘燈。圖為電暖器等商品在大賣場成為熱銷商品。（王英豪攝）

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中國時報
／台北報導
１月份瞬時尖峰負載前5高2月份瞬時尖峰負載前5高（截至5日）

爆冷激發取暖需求，全台尖峰用電再創新高！依台電資料顯示，昨日近傍晚18時，全台尖峰用電刷新2月份史上紀錄，來到2905.9萬瓩，備轉容量率只剩5.08％，亮起「供電警戒」橘燈。台電董事長楊偉甫指出，極端氣候讓近年來全台供電負載增加，並不斷刷新紀錄，在新機組建置已近極限下，未來將強化節能，火力等除役機組也將盡力維護，必要時將成為搶救供電的「葉克膜」。

台電發言人徐造華指出，近日氣溫下探且天氣潮溼，民眾為保暖、除溼需求，紛紛開起暖氣與除溼機，以致用電量大增。「真的很誇張！現在2月才過了5天，就有3天擠進史上尖峰用電負載前5名。」台電主管說，依統計，昨日尖峰用電量，正好是多數民眾回家開起電器等設備的17時59分，2905.9萬瓩的尖峰用電量不僅創下2月史上單月新高，同時也是 1至2月史上第二高。

面對極端氣候讓近一年來，多月尖峰用電不斷刷新紀錄，「氣候變遷，加上禁燒生煤等政策，讓台電必須要在供電上有更多調度彈性空間！」楊偉甫指出，這部分台電已密切關注，且計算供電需求的公式中，本就將經濟景氣、供電結構及天候等因素納入。

楊偉甫強調，開源新增機組上，將會審慎管控進度，不能再發生舊的機組如期除役，新的機組卻無法上來，併聯發電的窘境，另囿於新設機組幾乎已至極限，未來將加大力度，爭取全民都能更積極的節約用電。除役的火力機組也將努力維護，在新增電力不足間，若供電吃緊，也可發揮救火隊功能。

(中國時報)

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