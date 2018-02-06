學、業界認拚經濟 需擺脫缺電阻力

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中國時報
／台北報導

核二廠2號機歲修後申請運轉，引發各界矚目，台綜院長吳再益指出，當前正值全球景氣邁向復甦升溫的關鍵時刻，台灣景氣也可望迎風向上，但關鍵是，要確保產業加大力度向前衝時，不會因缺斷電受阻。工商協進會理事長林伯豐更強調，不僅核二2號機應再轉，核四也應重啟，蔡英文總統不缺電、不漲電價的支票才能兌現。

全台冷吱吱，如同進入大冰庫，吳再益分析，這是一個特殊的場景，通常不會在冬天缺電，如今極端增加用電需求，加上地方政府限燒生煤，讓今年全台出現前所未見供電嚴峻考驗。

依統計去年全台用電年增40～50億度電，反觀供電上，囿於地方政府陸續提出生煤減量要求，台中與興達電廠估計今年將減發64億度電，吳再益指出，解決缺電，將是政府拚經濟首要解決課題。

業界直言保障用電無缺是政府的責任，希望主政者頭腦能清楚些，不要再被民粹、政客綁架。林伯豐昨日提出三大呼籲，首先，綠電緩不濟急，太陽光電等廢棄物處理也十分棘手，台灣缺電問題，不採用核電是不可能改善，且即使核二2號機順利啟用，若核四不重啟，蔡英文提出台灣不缺電、不漲電價承諾根本無法兌現！

林伯豐認為，要讓企業正面看待並投資台灣，電力就須供應無虞，台灣擔心核能，但其實在中國等周遭國家仍大力投入發展下，若真有問題，台灣仍將受到波及，反觀若台灣缺電，政府要向對岸購電嗎？「政府應思考那一條路才是對台灣真正有利且正確的！」

不過行政院計畫核定重啟核二2號機，卻引發反核、環保團體不滿，認為行政院長賴清德此舉，是將全民陷入危險，將在今(6)日上午，前往台北地檢署按鈴控告賴清德涉嫌刑法公共危險罪。

綠色消費者基金祕書長方儉表示，依據「核子反應器設施管制法」規定，機組停機一年就屬停役，停機超過一年就是永久停役，沒有重啟的可能性，因此賴清德核定重啟核二2號機已經違法，因此依法提出告發。

(中國時報)

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