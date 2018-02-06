重啟核二2號機 藍酸綠終於改口

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中國時報
／台北報導

台電將申請核二廠2號機重啟，國民黨立院黨團總召林德福昨酸民進黨，過去國民黨說可以的，民進黨都說不可以，民進黨過去說不行的，現也改口說可以。國民黨團書記長李彥秀直言，重啟核二2號機等於宣示民進黨非核家園破功。

民進黨團總召柯建銘則表示，民進黨非核家園的立場不變，但從林全到賴清德兩任行政院長，都曾說過重啟核電是最後手段，有缺電之虞再運轉核二2號機；今年即使窮盡洪荒之力，仍會面臨嚴重的缺電問題，執政黨必須先做好準備。

國民黨團書記長李彥秀表示，不論民進黨是否真的要啟用，都應該負起全責，應趁此機會通盤檢討我國能源政策，回到務實角度，穩健思考能源政策，不要再用華而不實的文字欺騙國人，才是推動能源轉型的作法。

林德福說，任何一個黨派都能夠對能源政策有崇高理想與口號，但理想脫離現實就叫空想，換來的就是火力發電全開，導致全台空氣品質惡化，至於政府能源政策失靈導致電力不足，從去年815大停電案例來看並不意外。

柯建銘說，為了空汙問題，包含中火、大林、協和電廠都已降載燃煤，未來立法院眾立委討論《空汙法》時，電廠恐還需要加碼降載；核一1、2號機目前都沒運轉，少了3.4％的發電量，坦言今年即便窮盡洪荒之力，仍會面臨缺電問題。

(中國時報)

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