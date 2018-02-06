吳志揚避戰桃園 跌倒地方不適合我

立委吳志揚昨接受電台專訪。（本報資料照片）

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中國時報
、呂筱蟬、／綜合報導

藍營桃園市到底該派誰出戰？屢次被點名的前縣長、立委吳志揚昨接受電台專訪表明，因其父吳伯雄極力反對，因此無意願參選，「有人說我本屆市長選舉失利，哪裡跌倒哪裡站起來，但其實應該是你在哪裡跌倒，顯然那地方不適合你。」他不會接受黨中央徵召，並讚對手鄭文燦「無人可望其項背」。

父極力反對 不願忤逆

如此表達，是否意謂絕不參選？吳志揚說向來不喜歡把話說盡，是為了給大家留面子。但他父親吳伯雄身心狀況真的很差，吳伯雄強力反對他參選，他自己也認為不該冒這險，他未滿50歲，政治路走不順還可換跑道，「但父親就這麼段時間了」，不希望忤逆他，讓老父擔心。

吳志揚說，選舉勢必會面臨各種抹黑攻擊，比如以前選舉時，吳伯雄因中風沒去桃園跑行程，結果被坊間惡意謠傳吳伯雄往生，質疑吳志揚想要在投票前才公布死訊以博取同情；此外，日前爆發的獵雷艦案也意外把他牽扯進去，「還沒選舉就這樣，選舉就更糟糕，我父親就說沒必要忍受這事。」

黨新陳代謝 並非壞事

吳志揚認為，他選市長落選、國民黨立委掉了幾席，對桃園來講其實不是壞事，也許將來有立委可以挑戰市長，空出來的立委可以讓表現好的議員去選，議員席次空出來又是機會，黨中央應該這樣思考，而不是便宜行事，把他丟下去選，黨中央就沒事了，要他自己想辦法，「這對我不好，對黨的新陳代謝也不好。」

是否這就算是怯戰？吳志揚反問，如果是這樣，那所有不選的人是不是都怯戰？他只是合理分析狀況，不選不表示就是怯戰，是評估過狀況後，他不適合選。吳也強調，不該看暫時的民調結果，說不定提名新人對上鄭文燦，也是有機會的。

立委陳學聖被問及是否參選桃園市長，他笑說：「一直積極在準備」。他表示，「該戰就戰，絕不怯戰，有承擔的勇氣，若有更好的人選也願意讓賢。」

藍選將批鄭 只會花錢

國民黨桃園市黨部主委楊敏盛和黃國園黨部主委于北辰強力駁斥，強調鄭文燦在3年多任內，看不見為桃園市有何擘劃，充其量只是「勇於花錢」無人能及而已。

議員黃敬平表示，吳志揚說法，根本是未戰先敗，長他人志氣，滅自己威風，更何況鄭文燦與他對壘兩次，也從未如此喪志過，籲黨中央和地方黨部盡快舉辦初選決定參選人。

(中國時報)

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