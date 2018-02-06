江啟臣盧秀燕 憂民調遭民進黨灌票

2018年02月06日 00:33 中國時報 陳淑芬 、 張妍溱 ／台中報導 ／台中報導

國民黨台中市長擬參選人盧秀燕（左二）5日一早頂著攝氏8度低溫，在寒風凜冽的街頭揮手拉票。（張妍溱攝）

爭取國民黨提名參選台中市長的立委江啟臣與盧秀燕，兩人昨天不約而同強調，擔心綠營「灌票」。江啟臣表示，確有此類傳言，顯示綠營害怕被輪替，籲市民要團結；盧秀燕說，很擔心自己萬一被綠營操作灌票而翻盤。民進黨市黨部主委何明杰強調，候選人實力好，根本不用怕，更何況我們不可能灌票，「我們只會關心民進黨的候選人，根本不會管他黨初選的輸贏。」

江啟臣5日接受《台中廣播》專訪，節目現場開放民眾Call In，有民眾Call In提醒江啟臣要小心選戰奧步，尤其是在國民黨內初選民調期間，聽說在特定行政區準備進行技術性「灌票」，恐影響黨內選舉結果。

江啟臣表示，確有此類傳言，呼籲市民要團結。針對此事，江啟臣辦公室事後指出，早先就收到消息，綠營將在國民黨初選民調時奧步齊出，影響民調手法包括民進黨祕書長洪耀福在即將進行初選民調之際，頻以政治喊話稱「再讓國民黨輸一次，反改革力量才會死心」，質疑他放下黨務與選務不管，干涉介入國民黨初選的用意不言而喻。

江啟臣辦公室並指出，傳聞幾份民調分析，支持者自稱是藍營比例遠高於綠營1.5倍，質疑比例不尋常，恐是綠營動員民眾假冒藍營支持者，在民調灌票。

盧秀燕上午冒著寒流，站在台灣大道與忠明路口拜票，爭取台中市民支持。盧秀燕表示，政府不應利用農曆新年假期偷襲民眾，搞核食闖關，應該繼續禁止核食進口，讓民眾安心過年。

盧秀燕指出，日前委託6家民間的民調公司進行調查，民調結果全面領先；全民調採3家進行「一次定勝負」，很擔心自己萬一被綠營操作灌票而翻盤。

盧秀燕強調，選舉「公平、公正、公開」！她表示自己絕對沒有綠營關係，呼籲候選人中若真有綠營關係也請自制，不要藉由綠營關係操作綠營支持者在民調時以「押寶式」的灌票影響國民黨民調最後結果。

(中國時報)