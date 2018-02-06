蘇若回鍋 侯友宜諷像地震讓人驚

2018年02月06日 00:33 中國時報 王揚傑 、 郭韋綺 ／綜合報導 ／綜合報導

新北市副市長侯友宜5日受邀參加三重獨居長者歲末餐會，不斷被媒體追問何時宣布參選新北市長，侯友宜意有所指的說，人生永遠要備戰，但不求戰、不畏戰，對外界盛傳前台北縣長蘇貞昌將回鍋參選，侯笑說，「我的老長官若來新北選舉，就像4日晚間的大地震，會讓人驚到！」

三重先嗇宮與財團法人林堉琪先生紀念基金會5日中午在板橋凱撒飯店合辦獨居長者歲末圍爐餐會，宴請三重區的獨居長者和照護志工，國民黨主席吳敦義和侯友宜均受邀參加，2人先後到場，並未照面。

侯友宜對媒體詢問何時宣布參選新北市長時表示，人生永遠要備戰，但不求戰，更重要是不懼戰、不畏戰，隨時做好準備，每天把自己的工作做好最重要，每個人每一天都會碰到任何狀況，就是要隨時準備應戰。

侯友宜重申，現在是在備戰，隨時不畏戰、不懼戰，該迎戰還是會迎戰，把自己工作準備好才是最重要的。

目前外界盛傳前台北縣長蘇貞昌將回鍋參選新北市長，對此侯友宜半開玩笑說：「喔！我的老長官如果來新北市選舉，就像是前天的大地震，會讓人驚到！」

侯友宜在餐會上逐桌向獨居長者和志工寒暄問好，有部分志工大喊「凍蒜」，侯友宜含笑避開話題，祝大家春節愉快。

侯友宜在餐會停留近1小時，聞吳敦義即將到場，隨即表示要下樓迎接，但他在停車場等候約5分鐘仍不候吳到場，遂搭車先行離開。

稍後吳敦義到場，立即被媒體追問是否有意與侯錯開？吳敦義表示，每個人都有個人的行程，哪有什麼可挑剔的？至於他與朱立倫的兩個太陽之說，吳敦義說，從來沒有這種感覺。

對於兩個太陽之說，朱立倫四兩撥千金說，國民黨現在需要更多的陽光，黨內同志多多努力，讓我們充滿陽光。

(中國時報)