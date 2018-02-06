柯媽爆「柯不會跟蔡搶2020」

2018年02月06日 00:33 中國時報 謝瓊雲 、 崔慈悌 、 郭建伸 ／綜合報導 ／綜合報導

柯文哲的父母柯承發、何瑞英，5日下午應邀到彰化縣員林市與青年座談，聊柯P的成長過程。柯媽說，柯P從小就很執著、守本分；她強調若柯連任台北市長，「不會去跟蔡英文搶2020」，87歲高齡的柯爸則呼籲青年要孝順父母，並說今年過年還是會準備紅包給柯文哲一家。

台灣傳統基金會、平安學術文教基金會、彰化縣政大學籌備處共同舉辦的「愛戀八卦山青年工作坊」，昨天邀請柯P的父母前來與青年座談，暢談柯P的求學、成長歷程，和親子間的家庭互動。

柯母表示，很多父母嚴格要求孩子的表現，卻忽略自身也需為子女付出、服務，愛與要求應該對等；她一直盡責扮演好母親的角色，讓3個孩子有要事時隨時都能找得到她討論。

她說，小學時柯P月考數學考60分，回家傷心哭很久，想送他去補習，柯P卻堅持先努力看看不行再補習，結果下次就考了100分；從小到大他想要做的事就會堅持到底。因家境不富裕，很少出門玩，頂多逛夜市，再買3碗麵回家，一家5口分著吃。

柯母強調，做父母的，對兒子柯文哲要競選連任，只能尊重並支持；對有人指讓柯P選贏2018，就會順勢挑戰2020總統大位，她則駁斥「全家人都反對這麼做，柯家人不會這麼沒天良。」除非蔡英文不選，否則柯絕不會跟蔡英文搶2020。

年底綠營會繼續禮讓柯文哲？前副總統呂秀蓮昨天直言，「蔡英文才沒那麼笨」，民進黨也沒那麼笨。如再禮讓，民進黨恐會在2020年失去政權。

姚文智昨受訪時說，呂秀蓮是他敬重的長輩，已請辦公室聯繫，隨時向她請益交換意見。

(中國時報)