頂著寒風撈魚屍 心淌血.....虱目魚凍死2成 漁民難過年

2018年02月06日 00:33 中國時報 張朝欣 、 張伊珊 、 萬于甄 、邱立雅／綜合報導 、邱立雅／綜合報導

寒流冷「斃」了！雲林沿海這2天氣溫不到10度，5日約有1至2成虱目魚凍斃，嘉縣、台南沿海也傳零星災情，由於低溫持續，魚屍已陸續浮出水面，養殖戶頂著刺骨寒風撈死魚，心在淌血。

新竹縣尖石鄉錦屏村也傳出大量加州鱸魚遭凍死，尖石鄉公所前往會勘，根據養殖戶估計，約有半數鱸魚死亡，死亡鱸魚約有15、6噸之多，實際數量仍待調查。

雲林養殖戶損失重

入冬以來最強寒流伴隨強風而來，雲林沿海低溫造成淺坪虱目魚凍傷、凍死，雲林沿海漁民為了避免虱目魚災損擴大，冒著寒風下水防寒害；昨上午沿海溫度約在9至10度，漁民目前僅能抽取水溫較高的地下水配合擋風牆，提高水溫1至2度，讓魚隻聚集在出水口處取暖，希望藉此降低損失，一些體弱虱目魚被凍死，只能忍痛打撈，廉售給加工廠。

口湖鄉漁民王百鴻表示，2016霸王寒流漁塭水僅6、7度，虱目魚根本抵擋不住，造成雲林虱目魚損失達9成，此次寒流雖沒這麼冷，但時間相當長，再這樣下去，非常不妙。

台西鄉丁姓漁民說，3日沿海還有太陽露臉，4日一整天都是陰天，白天沒有陽光讓塭水回溫，體弱的虱目魚奄奄一息，昨天一大早他到漁塭打撈，已有數10尾虱目魚凍斃，損失約1成多。

嘉義忙搶救凍傷魚

漁民指出，虱目魚凍傷後若天氣沒有及時回溫，恐凶多吉少，眼看農曆春節快到了，今年虱目魚價格不錯，但老天爺不賞飯吃，春節前的這波寒流讓漁民損失慘重，「今年又是一個難過的年！」

嘉義縣沿海鄉鎮不少養殖戶在魚塭旁搭蓋防風棚及覆蓋黑網擋寒風，翊鑫虱目魚產銷班劉鎧郴說，嘉義縣的虱目魚大多於上波寒流來時完成搶收，漁塭內的虱目魚數量沒有以往多，但這波寒流影響時間較長，且愈來愈冷，雖然昨天僅撈起零星凍斃的虱目魚，可是持續低溫，恐會造成較大損失。

台南魚塭加強保溫

台南昨日清晨低溫約9.2度，白天溫度並未上升太多，讓農漁民深怕低溫造成寒害，尤其，台南沿海一帶深水式養殖虱目魚的魚塭，漁民都不敢鬆懈，魚塭內的水車不間斷攪動保溫，希望度過此波寒流。

台南七股淺坪文蛤混養虱目魚因1月中旬的寒流受損嚴重，淺坪虱目魚幾乎死光，但學甲、北門一帶仍有深水養殖的虱目魚，此波寒流氣溫低、時間又長，漁民憂心忡忡。

(中國時報)