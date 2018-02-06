高麗菜變「白菜」梨穗全報銷

2018年02月06日 00:33 中國時報 社會地方中心／連線報導

強烈冷氣團來襲，各地農損災情頻傳！桃竹苗在這波寒害中農損受災面積超過百公頃，新竹縣五峰鄉甜柿、桃子受害最深，農損面積共70公頃。桃園復興高麗菜也有10餘公頃凍傷，苗栗受災作物主要為草莓、桶柑、高接梨，初估受損金額達219萬。

五峰鄉公所農經課長羅詩偉表示，首當其衝是正在開花期的五月桃，因花苞收損影響授粉，若低溫持續下去，一旦凍傷就沒救了，預估今年五月桃產量將減半。

羅詩偉表示，目前呈報農損在甜柿與桃子，初估面積相加約70公頃；高冷蔬菜部分，栽種面積約30公頃，仍在估算受損範圍中。

桃園復興區長曾志湘表示，高麗菜初估有10多公頃面積凍傷，較低海拔的橘子也會受到低溫影響，因寒流持續，詳細損失要等到回溫才能得知。復興區農會總幹事陳榮基表示，截至昨天為止，桶柑種植面積約10公頃，損壞率約2成，高麗菜受損也不少。三光里長林正光表示，五月桃目前陸續開花中，有些花苞會受到寒害影響，產量估計少1至2成。

苗栗縣低海拔山區有草莓0.4公頃受損10％，桶柑20公頃損害15％，高接梨67公頃受損10％，農損約219萬元。由於這些農作都會出現延遲損害，農政單位預估天氣回暖後，損害程度可能大幅增加。

台中市后里等山城地區從1個月前開始嫁接梨穗，因受寒流接踵侵襲，果農已接3次梨穗全報銷。果農表示，包梨穗的膠帶已有3種顏色，代表包了3次，還沒有長果實，平均每位果農就損失10幾萬梨穗費用，現在不接梨穗又不行，但冒著寒流辛苦嫁接的梨穗又無法存活，讓果農欲哭無淚！

雲林縣昨天氣溫降到10度以下，正值春蒜成長期，農夫憂心天氣再這麼冷下去，將影響蒜頭結粒，蒜粒恐怕會較小。

高市農業局統計，本次低溫截至昨為止，高雄累計農業損失金額284萬3000元，損害面積共69公頃。主要受損農作物為蓮霧，損失金額197萬9000元、面積42公頃；番茄損失55萬2000元、面積20公頃；蜜棗損失31萬2000元、面積7公頃。

屏東縣目前僅獅子鄉回報西瓜因低溫受損，面積約80公頃，損失金額約1200萬元。

宜蘭縣政府農業處長游憲廷表示，這個季節宜蘭的水果以三星上將梨及蓮霧為主，目前已知三星上將梨寒害面積已3.15公頃。

(中國時報)