全台急凍 群山白頭雪紛紛

台北陽明山鞍部5日凌晨2點開始降雪，大屯山地面積雪更達10公分深，民眾紛紛上山賞雪。（鄧博仁攝）

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中國時報
社會地方中心、生活文教中心／連線報導

寒流來襲全台急凍，除了合歡山、太平山、玉山、雪壩國家公園等高海拔山區降雪，就連大台北地區的陽明山、烏來也都降下皚皚白雪，吸引許多民眾上山追雪，有的堆雪人，有的打雪戰，體驗難得的「雪白世界」。

不過氣象局預報員林伯東表示，由於水氣不足，今天、明天雖仍寒冷，但應該不會再下雪。下一波強烈冷氣團周末報到，由於溫度不夠低，當然也不會降雪。

林伯東說，這波寒流延續到周三清晨，真正回暖是在周五與周六白天，中南部各地高溫可來到20度以上、甚至25度，但早晚溫差很大。周六晚上又有一波強烈大陸冷氣團南下，惟強度不及這波寒流。

氣象局預測，下周二到下周四（15日）強烈大陸冷氣團將會減弱，各地氣溫逐漸回升，感覺也比本周舒適得多。而且只有北部及東半部的迎風面將有少許降雨，大致農曆年會是不錯的天氣。

這兩天全台各地雪景美不勝收，台北市陽明山昨清晨降下瑞雪，也是入冬以來北市首次降雪，北市湖田里里長曹昌正表示，昨凌晨氣溫驟降到零下2度，清晨才開始飄雪，但由於當天是上班日，而路口有警方管制車輛掛取雪鍊才能上山，導致遊客銳減，只有少數人可以觀賞北部罕見的「雪白世界」。

台中市勝光派出所位處海拔1800公尺，也降冰霰及雪花，遊客笑說好像「薑餅派出所」，與員警開心在警所門前堆雪人，並戴上警帽，還配備警棍，猶如「雪地門神」坐鎮。合歡山昨天最低溫零下4.8度，積雪更達20公分以上，海拔2300公尺的翠峰派出所也飄雪。

海拔不到千公尺的新竹五峰鄉羅山村昨晨也出現冰霰。桃園復興區上巴陵、雪霧鬧、東眼山等地則持續降雪，苗栗雪霸國家公園觀霧遊憩區，南庄鹿場部落也短暫降雪。

宜蘭縣太平山從3日開始，連續降了3天雪，昨天雪勢不斷，望洋山步道積雪達40公分深；5日清晨氣溫達零下3度，太平山莊積雪達15公分、翠峰山屋等處積雪深度達20公分，路面也有多達10公分深的積雪。

(中國時報)

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