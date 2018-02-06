37年首見 廈門下雪嗨翻

福建省福州市連續出現降雪天氣。（新華社）

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中國時報
／綜合報導

在冷空氣猛烈攻勢下，大陸福建省福州、泉州等地4日中午出現降雪，甚至廈門同安軍營村4日晚間至深夜也飄雪，是廈門37年來首次下雪。「廈門下雪」登上新浪微博熱門關鍵字榜首，許多巿民大半夜堵車上山看雪，有網友笑稱：「趕緊送冰箱存起來。」

對於靠海的福建平原地帶來說，雪不是一種常見的天氣現象。4日開始，冷空氣結合水氣，氣溫下降得很快，4日中午過後，福州多地開始轉雪，隨即雪線向南推進至泉州，最後，雪下到廈門市郊。

廈門這次降雪主要在郊區同安軍營村一帶，但即使如此，也是37年來廈門首次記錄到降雪。4日傍晚6點，在廈門市同安區蓮花鎮的山上，軍營村及白交祠村的村民都目睹難得的下雪景觀。

「上一次村裡下這麼大的雪，要追溯到1981年。」軍營村黨支部書記高泉陽說，那次下雪，他還在地上堆過雪人，這次降雪，雖然持續時間長，但降雪量卻沒有上次大。

山上下雪的消息一傳開，村裡的民宿在半小時內全部被預訂一空。在白交祠村內，一家民宿的老闆楊先生說，有的市民甚至打電話拜託，「哪怕是一個地鋪都行！」

4日深夜11點20分左右，在新浪微博上，「廈門下雪」以705977次的搜索量占據了微博熱搜榜的榜首位置。有網友留言，「原來廈門也是會下雪的！」「廈門什麼時候要供暖？」「趕緊送冰箱存起來。」

(中國時報)

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