台灣2天60震 4次規模逾5

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中國時報
／台北報導

台灣彷佛進入震動模式，花蓮外海從前晚到昨天下午共發生60幾次地震，其中有4起在芮氏規模5以上，且是1小時內連續發生；氣象局監測紀錄中最強的一次是5.8，美、日機構推測強度則分別為6.1、6.5。氣象局表示這是板塊碰撞所致，在地震測報上並不算罕見。但有學者指出，台灣已進入規模8的百年地震周期，應該小心防範。

這次地震所幸沒有重大災情，只造成蘇花公路163.9公里處大量落石、及台鐵東部列車因而減速誤點，因係淺層地震，各地許多高樓住戶都因多次劇烈搖晃受到驚嚇。

氣象局地震監測課長林祖慰解釋，花蓮外海是歐亞大陸板塊與菲律賓板塊的交界處，由於地殼活動多，原本就不穩定，兩個板塊碰撞就會產生地震；如果碰撞激烈就能引發規模較大的地震，而後續的餘震也會不斷出現。以花蓮外海而言，2016年3月至5月曾有200多次地震的紀錄，這次群震並非特別少見，仍屬正常範圍。

研究地震學者、中央大學應用地質研究所教授李錫堤表示，花蓮外海在1920曾發生規模8的強震，宜蘭外海則為1910年。

以花蓮而言，1920年大地震的震央在歐亞、菲律賓兩大板塊交界面，再上一次規模8的強震是1815年、相隔105年。這次花蓮群震則發生在板塊交界面上方的一條斷層，即清水斷崖之下，相距並不算太遠，何況時間點也接近百年周期了。

李錫堤說，如果花蓮附近發生規模8的地震，強大的震波傳送到台北，由於盆地效應，高樓和老舊建築首當其衝，必須未雨綢繆，建立預警防災救災體系，並實施都更，才能提升建築物的抗震度，有效防範強震來臨。

(中國時報)

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