蘇花改蘇澳至東澳通了

等了5年，蘇花改蘇澳至東澳段5日通車，首日有不少用路人體驗，車流量對蘇花改的考驗，必須等到周六、日才能見真章。（公路總局提供）

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中國時報
／綜合報導
國道5號至蘇花改疏導路線圖

從2012年9月開工的蘇花公路改善工程（簡稱蘇花改）蘇澳至東澳段5日通車，這條長9.7公里的道路，讓用路人能避開最容易發生坍方、交通意外的蘇花公路，蔡英文總統出席通車典禮表示，蘇澳、東澳段通車只是個開始，政府對東部交通的改善不會停步。她要求工程單位務必加緊腳步，讓蘇花改工程能夠盡速全線通車。

這條回家的路 工程艱難

蘇花改計畫路段包括蘇澳至東澳段、南澳至和平段、和中至大清水段，改善長度達38.8公里，其中共有8座總長計24.5公里的隧道，蘇澳至東澳段在昨天通車，蘇花改全線預計2019年底達通車標準。

在蘇澳至東澳段通車前，用路人得走蘇花公路往返宜蘭、花蓮地區，但該路段正是蘇花公路中最容易肇事的路段，也常因天災、坍方中斷，2010年10月21日梅姬颱風引發的蘇花災變，僅該路段就多達26人不幸身亡。

昨日的通車典禮中播放微電影《一條回家的路》，及介紹施工團隊英雄榜，歷經1967天，蘇花改工程處與施工團隊是蘇澳至東澳段能順利通車的幕後英雄，尤其歷經抽坍等艱巨挑戰，如今能風光通車，不少工程人員在典禮上都紅了眼眶。

蔡英文表示，蘇花改工程相當辛苦艱難，尤其是通車的蘇澳至東澳段，更是困難中的困難，蘇花改施工過程也遇到生態保育、遺址搶救等挑戰，不只考驗工程技術，更考驗政府維護環境和文化資產的能力。

改善東部交通 再下一城

蔡英文表示，要改善東部交通，靠的是實實在在、一步一腳印的準備，全力改善東部交通是政府的使命，為了給宜、花、東民眾一條安全回家的路，不只蘇花改工程，台2線、台9線、台11線改善計畫，台鐵東部幹線朝雙軌化努力，未來東部交通會愈來愈安全。

蔡英文強調，蘇花改工程最困難的階段，我們已經度過了。東部的交通將會越來越安全，也會越來越方便。這就是區域平衡的實現。

針對昨晚的地震造成蘇花公路的落石，短暫影響了交通。她也特別感謝公路總局相關同仁，快速地排除狀況，恢復通車。她也請所有工作同仁務必加緊腳步，讓蘇花改工程能夠盡速全線通車。

「今年春節前有安全回家的路不能跳票！」交通部長賀陳旦說，改善東部交通是總統3大交通政見的第1項，蘇澳至東澳段是落石、交通事故最多的路段，無論如何都要及早開通，原本的蘇花公路成為兼具安全運輸與發展觀光的公路。

(中國時報)

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