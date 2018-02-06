機車硬亂入 首張罰單罰鍰900元

2018年02月06日 04:10 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

蘇花改蘇澳至東澳段首日通車，有不少民眾駕車體驗，單向1小時約有800輛次通行，預估比平常日略多，但蘇花改的考驗得等到周六、周日，及過年期間才會見真章。不過蘇花改只限小客車進入，不少機車騎士在開通首日聚集闖越蘇花改，警方祭出開通後首張罰單，罰900元罰鍰。

昨通車時，不少用路人排隊搶先上蘇花改，排首位的駕駛陳雲清說，他是從花蓮搬到新北中和，「從20年前就開始等蘇花改！」此行純體驗，抵達東澳會在當地店家消費後就北返。

公路總局四工處交管中心主任陳國正表示，下午4時通車後，約半小時就消化完排隊進入蘇澳至東澳段的車流，有一部分用路人是純體驗、觀察，繞一圈即折返，因此預估車流會比平日高，車流量對蘇花改的考驗，得待周六、日才能見真章。

陳國正表示，如用路人從國道5號到花蓮，可從國5下來後右轉新馬陸橋，再走台9線道蘇港路進入蘇花改；從花蓮北上是出蘇澳隧道口左轉蘇港路銜接台9線，到箕山橋後右轉走台2戊，再接海山西路上國5。

陳國正呼籲，蘇花改是一線道，右側是路肩，絕對不要用右線超車、超過速限，在隧道內請開大燈行駛並保持50公尺車距。昨天也有不少機車騎士試圖闖越蘇花改，江姓、張姓機車騎士在東澳端出口被蘇澳警方攔下。

(中國時報)