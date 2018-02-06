解讀楊牧的詩 測出考生高下

2018年02月06日 04:10 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

國文寫作第二題，測出考生能力高下！今年學測國語文寫作能力測驗首度獨立施測，閱卷召集人、國立師範大學國文系教授顏瑞芳說，第一題圖表題難度不高，考生表現平穩；倒是第二題因為要解讀楊牧的詩，考生較易解讀不精準。

大考中心5日舉行學測國語文寫作能力測驗、英文非選題評分原則說明會，今年國寫因為首度獨立施測且占分50分，備受注目。

顏瑞芳表示，今年國寫要求考生分題分頁書寫，閱卷時也是兩題交由不同組閱卷委員分題批閱，更易掌握標準；另外評分原則由以往3等改為今年的6級，也更細膩A+級是22至25分，A級是18至21分，B+級是14至17分，B級是10至13分，C+級是6至9分，C級是1至5分。

今年第一大題測驗知性統整判斷能力，第二大題測情意感受抒發能力，其中第二大題第一小題要求考生說明楊牧該篇新詩為何命名為〈夭〉，第二小題要求以「季節的感思」為題寫一篇文章。顏瑞芳表示，考生解讀楊牧詩意可能較不精確；但因為第二小題有〈追憶似水年華〉詩句輔助，可協助判讀。

英文部分，學測英文非選題閱卷召集人、國立政治大學英文系教授賴惠玲表示，今年「中譯英」仍有不少考生的拼字有待加強，像颱風typhoons誤拼成typhones或是typhoones，待在室內stay indoors拼成stay indoor，或是必要necessary拼成neccessary或是necesary。

今年學測英文非選題第一大題是「中譯英」，有兩小題，共占8分；第二大題「英文作文」，共占20分。其中「中譯英」第一句是「近年來，有愈來愈多超級颱風，通常造成嚴重災害」，第二句是「颱風來襲時，我們應準備足夠的食物，並待在室內，若有必要，應迅速移動至安全的地方」。每個錯誤扣0.5分。

英文作文以排隊現象為主題，賴惠玲表示，這一題相當貼近考生生活經驗，有考生以食物、餐廳、3C產品為題，談到為排隊而排隊。一般說來只要內容清楚切題、文字沒有大錯，就能拿到不錯的分數。

(中國時報)