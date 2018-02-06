新北有機拍賣平台 造福小農

2018年02月06日 04:10 中國時報 潘建志 、 郭韋綺 ／綜合報導 ／綜合報導

為了增加有機小農們的通路，新北市政府去年9月在板橋果菜批發市場開辦「有機蔬果拍賣」平台，為全台首創。新北市長朱立倫5日南下高屏，舉辦說明會和農民們面對面，他說，新北市擁有全台最大的有機市場，希望邀請各地有機農民一起加入。

採實體拍賣或預約契作

新北市2011年首創學童有機營養午餐，如今全市286所中小學及幼兒園，每周都享有有機營養午餐，不但讓小朋友們學習食農教育，也帶動台灣農業轉型，引發其他縣市學習，目前全台有11個縣市推動有機營養午餐。

因新北市有機農業銷量逐年成長，市府去年決定在板橋開辦有機蔬菜拍賣市場，採實體拍賣交易及預約契作交易2種模式，擴展大台北有機安全蔬果供應來源，是獨步全台的安全農產品交易平台。

為了增加和產區的互動，朱立倫5日和副市長李四川、新北市果菜運銷公司總經理江惠貞等人，到高雄中崎有機農業專區，及屏東老實農場參訪。農民們因過去有機的最大困境就是通路，現在有銷售平台找上門，紛紛詢問相關細節，加入意願極高。

通路穩 高屏農友有意願

老實農場整合屏東縣200多名農民，契作約300公頃有機檸檬，收購後擠汁製成檸檬冰塊、檸檬酵素等副產品，很受市場歡迎。副理謝應炤說，有機產品需要穩定的市場通路，有賴政府協助推動；新北市有機拍賣，對農民打進全台最大的市場很有助益。

中崎農產運銷合作社理事主席楊登旭說，過去有機蔬菜因產量不穩定，無法有穩定銷售通路，收成後大多只能透過假日市集，或經人牽線賣給菜販。堅持種有機蔬果20幾年的「金蕉伯」林慶鎣說，過去遇到很多挫折，多次向政府建議要開辦有機蔬菜拍賣市場，但一直沒下文，現在新北市終於做到了。

盼能帶動台灣農業轉型

朱立倫說，他平時會吃有機蔬菜，也鼓勵大家多消費有機農產品，希望改變台灣農業生態，讓有機農業成為台灣農業的主流，也歡迎農民加入有機拍賣新通路，為有機農業寫下歷史新頁。

(中國時報)