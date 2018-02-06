亞大6學生 奪德國IF設計獎

2018年02月06日 04:10 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

展現創作與設計實力，亞洲大學創意設計學院學生詹益誠、張季稜等6人組成的團隊，以日本建築大師安藤忠雄設計的亞洲大學現代美術館為主題，設計「來自亞洲現代美術館的禮物」系列商品，奪下2018德國IF專業組商品化、企業形象兩大類設計獎，獲國際肯定。

作品設計者為亞大商設系張季稜、呂曄俸、石濟瑋、李念洋、林育丞及國際設計學士班詹益誠，一系列產品包括有禮盒、盆栽與書籤，目前已量產上市。校方指出，商品除在亞大現代美術館販賣部展售，還推展到國外通路，如天津泰達創意商店、澳門設計中心販售。

亞大創意設計暨發明中心主任鄭建華表示，學生們利用安藤忠雄設計的現代美術館三角型結構，構築出富有想像力的空間，以清水模獨特的水泥建築素材，創造建築藝術與自然、人文融合的「三角關係」概念，製作香築香道禮盒、手作造型水泥盆栽2件商品。

鄭建華指出，設計者又以現代美術館LOGO為範本，以三角形及錯落的樓層作為發想，製作成亞洲現代美術館的書籤，不僅是文具，也是閱讀者的驛站，交織閱讀與空間的美。

這一系列以安藤忠雄特色清水模工法、三角形建築及形象識別等元素，衍生創作的禮盒、盆栽、書籤，獲得指導老師、亞大視傳系講座教授林磐聳肯定，他說，學生的獲獎印證亞大學生設計實力，已達專業水準。

林磐聳強調，IF設計獎素有國際設計界「奧斯卡獎」之稱，今年有54國、2955個團隊共6402件作品參加，其專業組參賽者多是企業團隊、專業設計師，且必須是上市產品，得獎難度高。

(中國時報)