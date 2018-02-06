跌跌不休道瓊早盤再挫300點

美股上周五「黑色星期五」拖累亞股全面走跌，是川普就任美國總統以來最嚴重股災。（法新社）

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中國時報
／綜合報導

還沒跌夠！美股宛如「大怒神」，繼上周五單日暴跌665點，創下道瓊史上第6大跌點後，昨晚仍沒穩住，開盤又再重挫近300點，投資人恐慌情緒未見舒緩。若收盤沒能止跌，今日亞股恐怕不妙，台股將難以倖免，封關日倒數的紅包行情，岌岌可危。

跌勢漫全球 VIX指數竄升

美股「黑色星期五」閃崩，蔓延到「黑色星期一」，代表市場恐慌情緒的VIX指數上升28.51％，亞洲股市首當其衝，MSCI亞太指數（日本除外）重挫1.9％，創14個月單日最大跌幅，台灣、日本、南韓、香港股市全倒，盤面綠油油，僅有上證指數逆勢走升。

歐股方面也沒躲過美股「黑色星期五」詛咒，與亞股「黑色星期一」慘跌走勢亦步亦趨，STOXX歐洲600指數早盤重挫1.29％，連6日走跌，德國DAX指數、英國富時100指數和法國CAC 40指數，跌幅均超過1％。

分析師認為，升息恐慌導致美股暴跌，因為美國上周五公布的非農就業報告，顯示薪資增速創下8年半來最快，通膨預期隨之上揚，加上前聯準會主席葉倫直言，美股和商業房地產價格均偏高，升息看來箭在弦上。

美股價泡沫 恐修正15％

至於升息強度，按照聯準會先前聲明解讀，今年升息2碼的可能性已挺進到「坐3望4（碼）」，加上資產價格有過熱現象，迫使新任聯準會主席鮑爾拿出手段，態度會否由鴿轉鷹，在在牽動美股及全球金融局勢。

九州證券全球首席經濟學家鄧海清點名，美股的價值上升，但價格上漲得更凶，已經存在泡沫。加上美股這波劇烈調整，也讓許多投資者開始擔憂這是1987年「股災」再現，恐慌性賣壓魚貫而出，加重整體跌勢。

至於會回多深？瑞士寶盛集團執行長Bernhard Hodler、私募基金巨擘黑石集團副董事長Byron Wien都認為，這波修正上看15％；安聯執行長Oliver Bate甚至以「非常危險」形容當前局勢，認為修正「相當明確」。

(中國時報)

黑色星期一 股匯雙殺

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