黑色星期一 股匯雙殺

2018年02月06日 00:33 中國時報 黃琮淵 、 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

亞洲各主要股市2月5日表現

美股道瓊上周五「黑色星期五」重挫665點，牽動昨天亞股淒風苦雨，台北股匯市同步上演雙殺戲碼！台股盤中一度重挫270點，11000點關卡應聲跌破，權值股無一倖免；新台幣有台股拖累在先，韓元跳水牽引在後，盤中重貶近2角。「黑色星期一」讓台股投資人，感受到比氣溫還要低的濃濃寒意。

對於台股大震，金管會主委顧立雄昨說，相較於亞股跌勢，台股「還算可以接受範圍」，希望大家能有信心，但到目前為止，尚無因應措施。國安基金則密切觀察，操盤手財政部次長蘇建榮說：「目前不會進場。」

美股上周五重挫，道瓊指數創下史上第6大跌點，讓距離封關僅剩5天的台股，跟著打噴嚏，蘋概三王指標股台積電、鴻海跌幅超過2％，大立光更重挫4％，向來扮演稱盤要角的金融股也不支倒地，盤面「青筍筍」。

所幸下半場開始，逢低承接的買盤全面進場，力助多頭反攻，終場加權指數下跌179.98點，收在10946點，跌幅1.62％，成交值1281.94億元，留下90點的長下影線，為封關前的紅包行情保留一絲希望。

三大法人昨日全都站在賣方，外資及陸資賣超83.44億元，投信賣超4.61億元，自營商賣超19.96億元，合計超過百億。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰表示，美股屬於短期過熱、暫時熄火，本周內反彈機會高；令人擔憂的反而是受到衝擊的台股，恐怕將進入「弱勢整理階段」，即使農曆年封關收紅盤，但反彈力道有限，紅包行情難期待。

蔡明翰進一步指出，台股反彈力道弱，主要是美股波動大，投資人在「不確定」因素影響下，讓農曆年前原本就量能不足的台股顯得更偏弱；台股要創造紅包行情，必須收在1月底的11103點以上，分析師認為，今年台股要有紅包行情，困難度大幅提高。

不過，統一投顧董事長黎方國認為，台股大跌不必急著賣，因為美股這次重挫與2000年網路泡沫化、2008年雷曼兄弟事件不同，美國失業率降至4.1%、薪資年成長2.9%，種種經濟數據皆優於近年表現，預估台股很快就會跟著美股止跌，現在出脫台股反而虧大。即使台股略顯弱勢，但黎方國認為，台股季線10760點大關仍有強力支撐。

由於台股重挫，匯市同樣不平靜。新台幣早盤以重挫1.85角開出，不過因接近年關，出口商拋匯力道很猛烈，多空對峙，抵銷台幣貶勢，終場貶值收斂至7.2分，以29.307對1美元做收，單日貶幅僅0.25％。

(中國時報)