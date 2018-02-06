新聞透視－美台菜鳥總裁的震撼教育

2018年02月06日 00:33 中國時報 黃琮淵

「菜鳥總裁」的宿命！全球中央銀行總裁大換血，Fed（美國聯準會）新任主席鮑爾昨日正式走馬上任，立即面對美股重挫，後續升息步伐成為焦點；同樣上台就得接受考驗的，還有準央行總裁楊金龍，面臨新台幣「雙率雙升」的新局，是最燙手山芋。

根據經驗，聯準會主席上台前，金融市場短期波動劇烈，頗有給「菜鳥總裁」下馬威的味道，尤其上周五道瓊工業指數重挫665點，是2008年全球金融海嘯以來最大，對即將上任的鮑爾可說是「不給情面」。

企業財報不佳、美債殖利率飆高，分析師認為，「完美風暴」關鍵是就業數據，加重對通膨與升息的疑慮。鮑爾雖屬鴿派，但會否延續前任主席葉倫「漸進式升息」步調，牽動美股走勢，更成華爾街關注議題。

同樣的，即將接棒央行總裁的楊金龍，面臨的是新台幣「雙率雙升」的嚴峻挑戰。金融圈認為，相較於彭淮南任內「雙率雙低」，楊金龍面臨的是波動更為劇烈的國際大勢，肩上的擔子未必會比彭淮南來得輕。

渣打中國宏觀策略主管劉潔表示，原本個方認為，川普減稅方案會導致資金回流、美元恐將走強，但現在看起來卻非如此，即便美國持續升息，但後續升幅有限，相較於新興經濟體才要開始升息，比價效應下，包括新台幣在內的非美貨幣，都還有升值空間。

利率方面，渣打東北亞區高級經濟分析師符銘財認為，通膨壓力加大，包括韓國、泰國都已啟動升息，台灣今年的物價漲幅，預估從2017年的0.5％大幅反彈至1.3％，央行面臨通膨風險不斷加大，最快6月升息。

金控高層直言，升值打趴電子業，升息恐連房地產業都要倒地了，「雙率雙升」堪稱是今年最大的未爆彈，楊金龍要在何時出手，更得反覆斟酌，加上沒有彭淮南的「14A光環」護體，政策的反撲力道更強，在在考驗其能耐。

(中國時報)