外資數據改逐月供 金管會槓央行

2018年02月06日 00:33 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

外資成台股重挫凶手，中央銀行不滿金管會拿外資每日進出數據，助漲助跌台股，1月下旬後改回每月提供，此舉惹得金管會不開心，跳出來指控央行「無預警喊卡」，兩大財經部會為外資隔空交火，火氣愈來愈大。

央行外匯局長顏輝煌解釋，央行的外資匯出入統計採「現金流量基礎」，金管會則是「資產面基礎」，兩者基礎不同，數字也會有所不同，就怕「被外界應用來誤導大眾」，所以由逐日改為逐月提供，仍會發布。

據了解，央行5、6年前提供給金管會的外資數據，都是每月提供，不過在前金管會主委曾銘宗任內，因證所稅復徵，金管會希望掌控外資動向，才改為每日提供，原本也沒事，不過金管會主委顧立雄上任後，「外資的數據滿天飛」，已讓央行不勝其擾。

親近央行的行庫主管說，顧立雄上任之後，正值台股萬點，當然希望再推一把，讓台股創新高，當作自己政績，加上小英政府施政表現不佳，「急需外資肯定」，導致有意無意洩漏外資進出動向，也就不足為奇。

「這壞了雙方默契」，行庫主管說，央行有些數據是善意提供，僅供金管會內部使用，但金管會把外資動向當催升台股工具，部分數據還疑似被加油添醋，媒體上揭露的數據甚至與央行手中不同，讓央行超傻眼。

更嚴重的是，每日揭露外資進出數據，等於把央行的底洩光，造成匯市護盤難度大增，為避免相關數據數據持續被濫用，最後決定回歸到最原始的每月提供，但發布仍舊由金管會負責，以期降低雙方衝擊。

央行官員強調，外資每日進出，並非僅只有在股市投資的資金，還有其他不屬於投資的進出，「金管會應該不會不知道」，且期間太短、太密集提供，在統計基礎不同之下，無法真實反應外資的動向，也失去參考價值。

央行官員澄清，有關外資進出，長期以來都會做每個月的匯整，然後提供給金管會，絕對沒有不提供，也沒有改由央行發布。

(中國時報)