美公債殖利率恐提早升破3％

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中國時報
／台北報導

聯準會（Fed）升息速度將加快，美國10年期公債殖利率上周一度飆破2.85％，不僅創近4年新高，也引起全球股市恐慌；華南永昌投顧董事長儲祥生表示，美國股、債多頭走勢已超過10年，美國公債殖利率上升，意味美股要開始「反轉」，在國際油價每桶站穩60美元之際，儲祥生認為，若通膨再起美國升息腳步會更快，美國10年期公債殖利率恐提早升破3％。

回顧美股今年元月前3周的表現，儲祥生以「噴出」來形容這波漲勢，他說：「多頭市場最怕走太快、太急」，美股這波修正，投資人要預防「不尋常」的氣氛，投資態度謹慎為宜；儲祥生進一步指出，外界原本預估美國10年期公債殖利率今年底才會來到3％水準，但近2個月從2.4％快速走升突破2.8％，將加快殖利率上升曲線。

對於美股重挫、美公債殖利率飆升，富蘭克林證券投顧看法則較為樂觀，主要是投資人擔心急漲的美國公債殖利率恐排擠股市表現，但仔細探究殖利率彈升的原因，與美國經濟、就業數字強勁有關，基本面仍是樂觀向上，因此，短線修正應視為元月漲多後的技術性調整。

保德信策略成長ETF組合基金經理人歐陽渭棠表示，美國1月非農就業人數優於預期、上升至20萬人，且製造業表現亮眼，顯示川普去年推行的新政已反應到就業市場，也達到聯準會充分就業政策目標，就業市場、通膨現況都逐漸接受今年升息的信號。

富蘭克林證券投顧引用瑞士信貸預估表示，美國10年期公債殖利率合理價值應在3.45％，升至3.2％至3.5％才可能對股市造成明顯負面影響。

(中國時報)

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